Ottawa subventionnera 75 pour cent des salaires pour toutes les entreprises

OTTAWA — La subvention fédérale aux salaires ne se limitera pas aux PME.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a donné les détails de cette subvention de 75 pour cent des salaires, annoncée vendredi, et le nombre d’employés ne sera pas un critère d’accès à cette mesure d’aide.

Une entreprise devra avoir perdu au moins 30 pour cent de son revenu pour être admissible à la subvention. Ottawa subventionnera 75 pour cent de la première tranche de 58 700 $ de chaque salaire. Le gouvernement fédéral pourrait ainsi assurer jusqu’à 847 $ par semaine, par employé.

«La subvention s’appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi qu’aux entreprises de toute taille. Le but, c’est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s’ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes», a expliqué le premier ministre à sa sortie quotidienne, lundi avant-midi.

La mesure est rétroactive au 15 mars.

Ottawa ne peut pas encore dire à quel moment l’argent sera versé aux entreprises. Le premier ministre conseille aux employeurs d’utiliser le crédit offert par son gouvernement pour continuer à verser les salaires en attendant la subvention.

«Je peux dire maintenant aux entrepreneurs, aux commerçants, aux propriétaires d’entreprise que cette aide s’en vient pour eux. Alors, réembauchez vos employés», a-t-il plaidé.

Ottawa veut ainsi assurer le maintien du lien d’emploi pour autant de Canadiens que possible.

Le premier ministre a toutefois souligné que c’est l’aide financière à ceux qui n’ont plus de revenu qui est la priorité de la machine gouvernementale, en ce moment. Il s’agit de la prestation canadienne d’urgence (PCU).

En attendant le portail en ligne

Le gouvernement fédéral recommande aux Canadiens qui ont l’intention de demander la PCU d’ouvrir tout de suite un dossier à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

«Si vous prévoyez de demander la Prestation canadienne d’urgence, inscrivez-vous à Mon Dossier de l’ARC pour assurer le paiement le plus rapidement possible. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en ligne MAINTENANT», a écrit la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, sur son compte Twitter, lundi matin.

Ottawa a promis un portail en ligne dès le 6 avril pour faire des demandes de PCU. Cette prestation garantit 2000 $ par mois, pendant quatre mois, à quiconque n’a plus de revenus en raison de la pandémie. Les autorités fédérales calculent que l’argent sera disponible dans les 10 jours qui suivront une demande. L’inscription à l’ARC devrait accélérer le processus.

Les militaires prêts si on les appelle

Lundi, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a indiqué qu’il a un plan pour déployer jusqu’à 24 000 membres des Forces armées canadiennes si nécessaire. Ce plan permettrait aux militaires d’assurer aussi l’aide habituellement fournie pour des inondations ou des feux de forêt.

Nombre de cas

Il y a maintenant 7273 cas confirmés et probables au Canada, dont 70 décès.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 3430 au Québec, dont 25 décès; 1706 en Ontario, dont 23 décès; 884 en Colombie-Britannique, dont 17 décès; 661 en Alberta, dont trois décès; 156 en Saskatchewan; 135 à Terre-Neuve-et-Labrador, dont un décès; 127 en Nouvelle-Écosse; 72 au Manitoba, dont un décès; 66 au Nouveau-Brunswick; 18 à l’Île-du-Prince-Édouard; cinq dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

Il faut ajouter à ces bilans les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Les données épidémiologiques publiées par l’Agence de la santé publique du Canada relèvent que 63 pour cent des cas sont des transmissions communautaires qu’on ne peut relier à un voyage à l’étranger.

Plus de 220 000 Canadiens se sont soumis à un test.