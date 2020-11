Ottawa tente d’étendre l’accès à l’Internet haute vitesse à l’ensemble du pays

Ottawa augmente son financement pour faciliter l’accès à Internet haute vitesse. Le milliard de dollars promis au budget de 2019 devient 1,75 milliard $.

Le gouvernement fédéral calcule que ceci permettra à presque tous les Canadiens d’avoir accès à ce service dans moins de six ans.

Ainsi, 98 % des Canadiens seraient branchés à des réseaux rapides en 2026, et à la totalité de la population du pays en 2030.

En faisant cette annonce lundi matin, le premier ministre Justin Trudeau a également fait savoir qu’un accord avec Télésat – 600 millions $ des fonds fédéraux – étendra la couverture au Grand Nord et aux régions rurales et isolées.

«Aujourd’hui plus que jamais, les Canadiens ont besoin d’un accès à Internet haute vitesse qui est fiable pour travailler, apprendre et communiquer avec leur famille et leurs amis depuis leur chez-soi», a fait remarquer le premier ministre.

M. Trudeau estime également que cet investissement favorisera la création d’emplois, alors que la pandémie continue d’affecter l’économie du pays.