Ottawa va de l’avant avec de nouvelles sanctions contre le régime de Poutine

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau annonce de nouvelles sanctions économiques contre Vladimir Poutine et ses proches alors que l’invasion russe en Ukraine se poursuit.

«Comme on l’a fait clairement savoir, le Canada, avec ses alliés et ses partenaires, est prêt à intensifier sa réponse et à imposer des conséquences encore plus lourdes au président Poutine et à ceux qui l’aident», a déclaré M. Trudeau vendredi en point de presse.

«Ces sanctions visent le président Poutine, son chef de cabinet, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Elles visent aussi le régime du Bélarus qui a facilité cette invasion», a-t-il résumé.

De plus, Ottawa signale qu’il appuie le retrait de la Russie du réseau bancaire SWIFT.

Il s’agit de la troisième fois en une semaine que le Canada déploie une série de mesures économiques à l’encontre du régime de Vladimir Poutine.

Lors de l’annonce de la deuxième vague de sanctions, jeudi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait prévenu que d’autres actions fermes viendraient.

«Aujourd’hui, c’est un premier ensemble de sanctions très important, un des plus importants (pour) tous nos alliés. Mais ce n’est que le début», avait-elle déclaré.

Les sanctions présentées par M. Trudeau, vendredi, s’ajoutent à d’autres, comme la suspension des permis d’exportation vers la Russie, une mesure qu’Ottawa chiffre comme ayant un impact de plus de 700 millions $.

Justin Trudeau a rencontré ses homologies de l’OTAN, plus tôt vendredi.

Ils ont convenu d’envoyer des éléments de la force de réponse de l’alliance militaire pour aider à protéger les pays membres dans l’est de l’Europe.