Ottawa verse 1,1 G $ pour la recherche sur la COVID-19, notamment les vaccins

OTTAWA — Le gouvernement fédéral consacrera plus d’un milliard de dollars pour aider à développer, tester et fabriquer un vaccin contre la COVID-19, ainsi que pour déterminer l’ampleur de la propagation du virus au Canada, a annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Cette enveloppe s’ajoute au financement de 275 millions $ pour la recherche déjà annoncé par les libéraux en mars, au début de la pandémie. L’essentiel de la nouvelle enveloppe est destiné au financement du développement de vaccins et d’essais cliniques, dont 600 millions $ sur deux ans par l’entremise d’un fonds fédéral d’innovation qui, selon le gouvernement, pourrait aider le secteur canadien de la bioproduction. De plus petites sommes serviront au suivi et à l’identification des souches du virus et de ses impacts sur la santé des différentes catégories de patients.

M. Trudeau a également annoncé jeudi la création d’un groupe de travail en santé publique, qui réunira des experts de la virologie, de l’immunologie, de la santé publique et des soins de santé. Ce comité comprend notamment la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, le docteur Tim Evans, directeur de l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill, et la docteure Catherine Hankins, professeure en santé publique et santé de la population à McGill.

Ce groupe de travail sera notamment chargé de superviser les enquêtes nationales sur les tests sanguins afin de mieux maîtriser l’immunité et les vulnérabilités potentielles au Canada.

M. Trudeau a convenu jeudi que l’idéal serait de développer un vaccin contre la COVID-19, mais il a rappelé que des traitements pourraient arriver plus tôt. «Il existe différentes façons de progresser. Nous prendrons les meilleures mesures possibles au fur et à mesure que nous progressons», a-t-il dit lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa.