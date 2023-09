Ottawa verse 18 M $ pour distribuer gratuitement des produits menstruels à des femmes

TORONTO — Le gouvernement fédéral a chargé Banques alimentaires Canada de distribuer gratuitement des produits menstruels aux femmes de communautés marginalisées à faible revenu.

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé jeudi la mise sur pied d’un projet pilote et l’octroi à l’organisme national d’une somme de 17,9 millions $ pour le réaliser.

Dans le cadre de ce projet, Banques alimentaires Canada distribuera gratuitement des produits menstruels à des organismes communautaires qui offrent des services à diverses populations à faible revenu à travers le pays.

L’organisme national devra également s’associer à plusieurs organismes communautaires canadiens qui font déjà progresser l’équité menstruelle «afin d’intensifier les activités d’éducation et de sensibilisation» et de «réduire la stigmatisation liée à la menstruation».

Le projet pilote sur l’équité menstruelle fait partie d’une initiative plus large du gouvernement fédéral visant à réduire le coût des produits menstruels.

Ottawa a déjà lancé un programme visant à fournir des produits menstruels gratuits dans les écoles des Premières Nations situées dans les réserves, et à s’assurer qu’ils sont offerts dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.

«À l’heure actuelle, les Canadiennes et les Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts, indique la ministre Ien dans un communiqué. Or, l’achat de serviettes, de tampons et d’autres produits menstruels ne devrait pas être une source supplémentaire de tension financière.»