Ottawa verse 25 M $ pour aider les Palestiniens les plus vulnérables

OTTAWA — Le gouvernement canadien a annoncé vendredi un financement de 25 millions $ pour soutenir les civils palestiniens touchés par le récent conflit entre les Israéliens et les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Ces fonds seront versés à des agences des Nations unies (ONU) et à d’autres organisations expérimentées «qui aideront les civils palestiniens les plus vulnérables à composer avec les conséquences du récent conflit».

Le premier ministre Justin Trudeau qualifie d’«alarmante» la violence récemment survenue dans la région. «Nous avons tous vu les images troublantes de civils déplacés, de pertes de vies humaines et de la douleur infligée aux familles», indique-t-il dans un communiqué.

L’aide internationale du Canada en Cisjordanie et dans la bande de Gaza «favorise l’objectif d’une solution à deux États et est adaptée aux besoins des Palestiniens», indique le communiqué du cabinet du premier ministre.

«Le Canada a la ferme conviction que les peuples palestinien et israélien ont le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne», indique-t-on. «Le gouvernement du Canada soutient les efforts visant à ce que des secours d’urgence parviennent rapidement aux civils palestiniens qui ont d’urgents besoins humanitaires dans la bande de Gaza, de même qu’à la population touchée par la violence en Cisjordanie.»

L’aide canadienne de 25 millions $ comprend une somme immédiate de 10 millions $ pour l’aide alimentaire d’urgence, les abris, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que pour du soutien psychosocial aux gens les plus vulnérables, notamment les enfants. Dix autres millions sont prévus pour soutenir les efforts humanitaires et de reconstruction, comme les infrastructures médicales essentielles. Le gouvernement canadien consacrera enfin jusqu’à 5 millions $ à des initiatives «qui favorisent l’objectif d’une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient».

Le Canada avait salué la semaine dernière le cessez-le-feu qui mettait fin à un conflit de 11 jours entre Israël et le Hamas, qui a fait des centaines de morts. Au moins 230 Palestiniens ont été tués, dont 65 enfants et 39 femmes, et 1710 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. En Israël, 12 personnes ont été tuées, dont un garçon de cinq ans et une adolescente de 16 ans.

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a voté jeudi pour l’ouverture d’une enquête internationale sur des crimes qui auraient été commis durant ce plus récent épisode de violences dans la région.

Le premier ministre Trudeau a par ailleurs dénoncé vendredi «les signalements d’islamophobie, de violence et de menaces qui visent des Arabo-Canadiens à Calgary et ailleurs au pays», a-t-il écrit sur Twitter. «Ce comportement est méprisable, et je le condamne fermement. On doit toujours lutter ensemble contre la haine qui divise nos communautés.»