Ottawa verse 5 M$ pour la prévention de la criminalité chez les jeunes à Montréal

MONTRÉAL — Ottawa investit 5 millions $ dans quatre projets visant à attirer et retenir des jeunes dans la région de Montréal, ceci dans le but avoué de lutter contre la violence liée aux armes à feu.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui participait jeudi au Forum montréalais sur la lutte contre la violence armée, en a fait l’annonce, vendredi matin, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

«Je suis vraiment touché par la jeunesse, leur exemple, leur résilience face à la violence armée, qui est très dure, pas seulement à Montréal, mais aussi dans ma ville, Toronto, et dans d’autres communautés partout au Canada. On sera là pour eux», a déclaré le ministre Mendicino.

Celui-ci se trouvait au YMCA de Notre-Dame-de-Grâce, là où œuvre la Fondation pour enfants Trevor Williams, qui recevra un peu plus de 700 000 $ pour son programme «Trevor Williams Champions of Crime Prevention». Ce projet offre des services et un soutien aux jeunes de 6 à 25 ans, notamment pour les aider à acquérir des compétences pour élargir leurs perspectives d’emploi et d’éducation ou encore fournir des soins de santé mentale. On estime que ce programme profitera à plus de 700 jeunes par année.

Le ministre a salué le travail de la Fondation, soulignant qu’on avait là «l’occasion d’aider 700 jeunes, principalement des jeunes hommes noirs, qui ont besoin du soutien de leur communauté, qui ont besoin de la Fondation Trevor Williams pour faire de bons choix.»

Le projet Goût de Vivre de la Maison d’Haïti, qui prévient la violence et la participation aux gangs de rue chez les jeunes de 9 à 17 ans du quartier Villeray-Saint-Michel, recevra un peu plus d’un million $.

Une somme de 1,6 million $ ira au Réseau de la communauté autochtone à Montréal pour son projet de Stratégie pour la sécurité, l’appartenance et le bien-être des peuples autochtones du Grand Montréal. Ce projet est axé sur la prévention de la violence parmi les jeunes Autochtones.

Cactus Montréal, pour sa part, reçoit 1,7 million $ pour son projet, Transport(e), qui vient en aide aux travailleuses et travailleurs du sexe trans qui veulent s’extraire du domaine.

«Le gouvernement va continuer, comme partenaire ici au Québec, avec des projets de loi pour rendre les armes (d’assaut) illégales. On va continuer de faire des investissements dans les forces policières pour arrêter les armes à feu illégales à la frontière et finalement, il faut bâtir sur les succès déjà accomplis avec des investissements comme celui d’aujourd’hui», a conclu Marco Mendicino.