Ottawa veut aider les communautés rurales à accéder à internet

OTTAWA — Un nouveau plan visant à aider le Canada rural à s’épanouir mettra l’accent sur l’élargissement de la couverture internet et sur la téléphonie mobile, finançant même les collectivités souhaitant devenir leurs propres fournisseurs de services, a déclaré la ministre responsable du dossier.

La ministre du Développement économique rural, Bernadette Jordan, devrait dévoiler la stratégie le mois prochain.

Dans une entrevue cette semaine, Mme Jordan a déclaré que la principale plainte qu’elle entend lors de ses déplacements à travers le pays concerne l’absence d’accès internet à haut débit dans les zones rurales, ce qui nuit aux entreprises et aux efforts déployés pour attirer et garder les résidants.

La Chambre des communes a souligné cette préoccupation jeudi, lorsque ses députés ont unanimement appuyé la motion d’un député libéral appelant à l’élargissement de l’infrastructure numérique dans les zones rurales pour des raisons économiques et de sécurité publique. La motion soulignait les difficultés rencontrées par les autorités locales pour faire face aux inondations causées par une couverture insuffisante des téléphones portables.

Les libéraux promettent de connecter tous les ménages du pays à internet haute vitesse d’ici 2030, grâce à un plan de dépenses de 6 milliards $. Mme Jordan a déclaré que le gouvernement voulait inciter les grandes entreprises de télécommunications à investir dans les zones rurales, où la population est plus petite et plus dispersée que dans les centres urbains.

Mais elle a ajouté que les responsables étudient également la manière dont une partie de l’argent pourrait aller directement aux communautés qui décident de créer leurs propres fournisseurs de services internet (FAI) au lieu d’attendre que les grandes entreprises se manifestent.

«Un certain nombre de communautés ont décidé de créer leur propre FAI parce qu’elles ne voulaient pas attendre les opérateurs de télécommunication, elles ne voulaient pas attendre que les plus grandes entreprises fournissent le service», a indiqué Mme Jordan. «C’est quelque chose que nous examinons en ce moment.»

La décision de créer un ministère du Développement économique rural lors du remaniement ministériel de janvier dernier était une réponse aux représentants ruraux du caucus libéral qui souhaitaient une voix à la table du cabinet, a souligné Mme Jordan, plutôt que de laisser d’autres ministres exprimer leurs préoccupations sur des sujets tels que la pêche, l’agriculture et le tourisme.

Le recensement de 2016 a montré que 82 pour cent de la population canadienne vit dans des villes grandes et moyennes, l’une des plus fortes concentrations urbaines des pays du G7. Les zones rurales proches des centres-villes ont connu une meilleure croissance que celles plus éloignées, alors que certaines ont vu leur population décroître. Celles-ci incluent plusieurs petites villes de la Nouvelle-Écosse, province natale de Mme Jordan, telles que New Glasgow, Cumberland et Digby.