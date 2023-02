Ottawa veut aider les victimes des séismes de la bonne façon, précise Trudeau

Le Canada réfléchit toujours à la meilleure façon d’aider les victimes des tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie, a déclaré mercredi le premier ministre Justin Trudeau.

Ottawa s’est engagé jusqu’ici à verser 10 millions $ en aide d’urgence aux victimes des séismes de lundi. M. Trudeau a expliqué mercredi que le gouvernement discutait maintenant avec le personnel diplomatique, ses homologues sur le terrain et la communauté internationale «afin d’offrir le plus d’aide possible de la bonne manière».

Le premier ministre a aussi annoncé qu’Ottawa égalera les dons des Canadiens à la Croix-Rouge, jusqu’à concurrence de 10 millions $.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a aussi indiqué mardi soir que le gouvernement fédéral n’avait pas exclu l’envoi d’une Équipe d’intervention en cas de catastrophe, des Forces armées canadiennes. Mais la ministre a précisé elle aussi que le gouvernement voulait s’assurer que l’aide sera vraiment utile sur le terrain.

Le tremblement de terre qui a rasé des milliers de bâtiments en Turquie et en Syrie est devenu l’un des séismes les plus meurtriers au monde depuis plus d’une décennie.

Le bilan dépassait mercredi les 11 000 morts et il ne cesse d’augmenter à mesure que les opérations de recherche et sauvetage se poursuivent.

M. Trudeau a rappelé mercredi que de nombreux Canadiens ont des origines ou des membres de leur famille en Turquie. Il a aussi souligné que «tous les réfugiés syriens qui sont venus au Canada au cours des dernières années pour construire une nouvelle vie doivent être très inquiets pour leurs proches et leurs familles restés au pays».

À Vancouver, les dons pour les victimes ont été entassés dans un entrepôt mardi, mais un organisateur bénévole a affirmé que la Turquie et la Syrie pourraient surtout bénéficier d’équipes de recherche et de sauvetage professionnelles.

Des équipes de plus d’une vingtaine de pays ont rejoint des dizaines de milliers de personnels d’urgence locaux sur le terrain en Syrie et en Turquie pour retrouver des survivants dans les décombres.

«Les 72 prochaines heures sont cruciales», a déclaré Cansoy Gurocak, l’un des nombreux bénévoles qui s’occupaient à Vancouver des dons de nourriture, de vêtements, de tentes, de sacs de couchage, de couches et d’autres biens, lors d’un événement de collecte de fonds rapidement coordonné par la Fondation canado-turque pour l’éducation et la culture.

Les biens donnés devaient être envoyés sur un vol direct de Turkish Airlines de Vancouver à Istanbul programmé tous les deux jours.

M. Gurocak a souligné qu’après les efforts de recherche et de sauvetage, la prochaine étape importante sera la construction d’abris pour les personnes déplacées, puis la distribution de dons de nourriture et de vêtements.

Pour reconstruire dans les zones les plus durement touchées comme les villes d’Islahiye et de Pazarcik, «ça ne prendra pas des jours, des semaines ou des mois, mais des années», a noté M. Gurocak, qui a de la famille en Turquie.

Et les efforts de sauvetage dans les petits villages sont d’autant plus difficiles, avec les infrastructures routières endommagées ou détruites, tandis que le froid rend la vie plus misérable pour les survivants, a rappelé M. Gurocak. «Le temps est notre ennemi en ce moment.»