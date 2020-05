Ottawa veut continuer d’aider les grands employeurs, tels Air Canada

Le gouvernement fédéral veut continuer de travailler avec les secteurs durement touchés par la pandémie pour identifier des façons de les aider.

Le premier ministre Justin Trudeau l’a souvent répété samedi lors de son point de presse à Ottawa, au lendemain de l’annonce qu’Air Canada allait mettre à pied 20 000 personnes.

Il s’agit là de plus de 50 % des employés du transporteur national.

M. Trudeau ne s’est pas prononcé sur la possibilité de renationaliser le transporteur.

Il a plutôt répété qu’Ottawa va continuer de travailler avec les compagnies aériennes pour les aider à tirer profit de programmes mis en place depuis le début de la pandémie, comme les subventions salariales.

M. Trudeau a aussi évoqué des crédits d’urgence pour les grands employeurs et de l’aide sectorielle.

Tout en admettant qu’il y a plus à faire, M. Trudeau a souligné que le gouvernement fédéral sera là pour aider les compagnies aériennes. Il a reconnu qu’elles se trouvent devant un grand défi.

M. Trudeau a par ailleurs annoncé que Santé Canada a approuvé le premier essai de vaccins contre le coronavirus, à l’Université Dalhousie.

Santé Canada travaillera avec des fabricants à ce chapitre. Décrivant la nouvelle comme très encourageante, le premier ministre a toutefois rappelé que la recherche et la mise au point prennent du temps.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,26 million de tests administrés au Canada jusqu’à samedi. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 75 007 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5595 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 41 420 cas au Québec, dont 3401 décès; 22 313 cas en Ontario, dont 1858 décès; 6457 cas en Alberta, dont 121 décès; 2392 cas en Colombie-Britannique, dont 135 décès; 1037 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 590 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.