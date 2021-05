Ottawa veut former 2000 nouveaux conseillers en efficacité énergétique

Ottawa compte former 2000 nouveaux conseillers pour effectuer des vérifications énergétiques dans le cadre du lancement d’un programme de rénovations résidentielles écologiques.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, a annoncé lundi que le gouvernement injectera jusqu’à 10 millions $ dans un appel de propositions pour recruter, former et encadrer 2000 conseillers qui aideront les propriétaires à réduire la consommation d’énergie de leur maison.

Ils se chargeront des vérifications énergétiques et de l’accompagnement nécessaires pour mettre en œuvre la subvention «Maisons plus écologiques».

L’initiative dévoilée l’automne dernier reste à être déployée. Elle consiste à verser jusqu’à 5000 $ à des propriétaires pour effectuer des travaux qui réduisent leur consommation d’énergie, à condition qu’un conseiller agréé fasse une évaluation avant et après ces rénovations.

Il ne s’agit toutefois que d’une fraction du programme de prêts sans intérêt de jusqu’à 40 000 $ que le premier ministre Justin Trudeau avait promis pour des rénovations plus en profondeur lors de la campagne électorale de 2019.

Les bâtiments, y compris les maisons, les commerces privés et les édifices publics, contribuent chaque année à près d’un cinquième des émissions totales de gaz à effet de serre du pays, en grande partie à cause des combustibles utilisés pour le chauffage et l’alimentation en électricité.

Les rénovations énergétiques comprennent les travaux visant l’enveloppe des bâtiments, comme les fenêtres et l’isolation, ou encore l’installation de panneaux solaires par exemple.