Ottawa voulait surtout s’assurer que «WE Charity» pouvait assumer le mandat

OTTAWA — Le secrétaire du Cabinet fédéral a déclaré mardi que les hauts fonctionnaires n’avaient pas examiné au préalable la situation financière ou la structure de gouvernance de «WE Charity» alors qu’ils songeaient à lui confier la gestion d’un programme de bourses d’études de 912 millions $.

Témoignant devant le Comité d’éthique de la Chambre des communes, mardi après-midi, Ian Shugart, greffier du Conseil privé, a indiqué que le contrôle préalable de «WE Charity» s’était finalement concentré sur la capacité de l’organisme de bienfaisance à assumer le mandat qui lui serait confié. M. Shugart a déclaré que des hauts fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada — le ministère qui a finalement signé le contrat avec «WE» — lui ont dit qu’ils avaient déjà traité avec cet organisme, ce qui l’a rassuré.

Le mandarin a par ailleurs indiqué que le premier ministre Justin Trudeau avait d’abord repoussé cette proposition et demandé un examen plus approfondi de l’entente, conscient que les liens de sa famille avec «WE» attireraient des critiques. Les fonctionnaires ont alors évalué si «WE Charity» (UNIS, en français) saurait administrer un programme de bénévolat étudiant à l’échelle du Canada et offrir ces services dans les deux langues officielles.

D’autres questions relatives à l’organisme, son conseil d’administration, sa situation financière et sa structure de gouvernance n’ont pas été prises en compte à ce moment-là, a soutenu M. Shugart mardi. Quand la proposition est revenue sur la table du Cabinet deux semaines plus tard, M. Shugart a cru que le contrôle préalable de «WE Charity» était maintenant suffisant.

Ottawa avait prévu un budget de 912 millions $ pour le programme, mais l’entente avec «WE» était de 543 millions $. Le contrat stipulait que l’organisme de bienfaisance couvrirait ses frais, sans plus.

Deux ministres témoignent

M. Shugart fait partie d’une poignée de témoins de haut niveau qui sont interrogés mardi par les députés sur la façon dont un organisme de bienfaisance étroitement lié au premier ministre a fini par administrer l’ambitieux programme de bourses d’études. Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique entendra aussi la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, et la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough.

Le comité des Communes examine de façon plus générale les «mesures en place pour prévenir les conflits d’intérêts dans les politiques de dépenses du gouvernement fédéral». Mais les députés de l’opposition ne manqueront pas de se concentrer sur le contrat octroyé sans appel d’offres par le gouvernement à «WE Charity» pour administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Mme Chagger était la ministre responsable du programme, qui a maintenant été abandonné dans la controverse. Sa collègue Qualtrough, à l’Emploi, est responsable du ministère dont les fonctionnaires ont conclu qu’ils n’étaient pas en mesure de livrer le programme et qui, selon le gouvernement, ont estimé que seul «WE Charity» était capable de l’administrer.

Les partis de l’opposition tentent aussi maintenant d’étendre l’examen éthique à la mise en oeuvre d’un autre programme d’aide d’urgence pendant la pandémie — l’aide pour le loyer commercial. Le gouvernement a confié la responsabilité du programme à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), mais la société d’État a décidé de le confier à MCAP, un prêteur hypothécaire qui emploie le mari de la cheffe de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford.

Le cabinet du premier ministre affirme que la SCHL a choisi de sous-traiter le programme de manière indépendante, et que Mme Telford a alerté le commissaire à l’éthique en janvier, lorsque son mari est devenu cadre supérieur chez MCAP.

Le chef conservateur Andrew Scheer a déclaré mardi matin que l’affaire «WE Charity» et le programme d’aide aux loyers commerciaux soulèvent un problème plus important. «Nous savons que des milliards de dollars de l’argent des contribuables ont été distribués dans un laps de temps très court. Alors, combien d’autres proches des libéraux ont obtenu des traitements de faveur?», a-t-il demandé.