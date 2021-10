Où en sont les conservateurs avec le droit de conscience des soignants ?

OTTAWA — La plus récente position du chef Erin O’Toole sur le «droit de conscience» des professionnels de la santé ne semble pas partagée par au moins un élu de l’aile des «conservateurs sociaux» au parti.

Alors que le Parti conservateur du Canada se prépare à faire le «post-mortem» de la campagne électorale et à amorcer une nouvelle session parlementaire à Ottawa, le député albertain Garnett Genuis, qui a été réélu le 20 septembre, a récemment écrit un article pour un site conservateur sur la promesse électorale de son parti de «protéger le droit de conscience des professionnels de la santé».

Ce droit de conscience permettrait aux médecins ou aux infirmières de refuser d’effectuer une procédure à laquelle ils s’opposent moralement, comme l’aide médicale à mourir ou l’avortement.

Les «conservateurs sociaux» défendent cette mesure, qui permettrait selon eux d’éviter au personnel de la santé de devoir orienter les patients ailleurs pour accéder à ces services — comme c’est actuellement la règle pour l’aide médicale à mourir en Colombie-Britannique et en Ontario, par exemple.

Pendant la course à la direction, l’an dernier, M. O’Toole, qui courtisait la base «conservatrice sociale» bien mobilisée du parti, avait explicitement promis une protection législative pour empêcher que les professionnels de la santé soient tenus de référer des patients à des collègues.

Le chef conservateur est revenu sur cette promesse pendant la campagne électorale: lorsqu’on lui a demandé de clarifier sa position, M. O’Toole a affirmé que de telles références étaient nécessaires parce que les Canadiens avaient le droit d’avoir accès aux services médicaux.

Dans un article publié dimanche dans le magazine en ligne conservateur «The Post Millennial» intitulé «Les conservateurs défendent le droit de conscience de tous les Canadiens», le député Genuis écrit qu’une telle référence va bien au-delà du simple transfert d’un patient vers un collègue: ce geste équivaut, selon lui, à «avaliser» certains soins ou actes médicaux.

Les appels et les courriels au bureau de M. Genuis n’ont pas été immédiatement retournés à La Presse Canadienne. Le bureau de M. O’Toole n’a pas non plus répondu dans l’immédiat.

M. Genuis faisait partie des députés réélus qui ont soutenu M. O’Toole comme chef du parti après la défaite électorale des conservateurs le 20 septembre. Le caucus conservateur a décidé cette semaine qu’il pourra remettre en question le leadership de M. O’Toole si au moins 20 % des députés exigent par écrit un vote secret – une mesure «transparente» que M. O’Toole a lui-même soutenue.

Certains militants de la base sont mécontents de ce qu’ils qualifient de volte-face de leur chef sur ses promesses concernant le droit de conscience, mais aussi l’abrogation de l’interdiction libérale des «armes d’assaut». Plusieurs militants souhaitent d’ailleurs que l’on devance le vote de confiance des membres.

Selon les statuts et règlements du parti, un vote de confiance des membres est prévu à l’occasion du prochain congrès, en 2023. Mais la députée albertaine Shannon Stubbs estime qu’un vote devrait avoir lieu dans les six mois, surtout si M. O’Toole envisage de changer des politiques qui sont au cœur des valeurs du parti.

Avant le scrutin du 20 septembre, M. O’Toole a tenté de «recadrer» le Parti conservateur, pour le présenter comme plus modéré en matières sociales, mais aussi sur les finances publiques — il visait à éliminer le déficit d’ici une décennie.

De passage au Saguenay le 15 septembre, à cinq jours du scrutin, M. O’Toole soutenait que le Parti conservateur n’était «plus celui que vos pères ont connu».