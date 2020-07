Ouest et centre du Québec: vague de chaleur et d’humidité à compter de samedi

MONTRÉAL — Une autre vague de chaleur et d’humidité est sur le point d’envelopper quelques régions du sud et du centre du Québec.

Dans un bulletin météorologique spécial transmis tard jeudi soir, Environnement Canada prévient qu’une masse d’air chaud et humide s’installera graduellement.

Les températures maximales devraient atteindre, voire dépasser, 30 degrés Celsius samedi, dimanche et lundi. Le temps sera particulièrement humide dimanche et lundi puisque les valeurs d’humidex oscilleront entre 38 et 42. Les nuits seront également inconfortables.

Le passage d’un front froid apportera un certain répit mardi ou mercredi.

Le bulletin météorologique spécial a été émis pour les régions de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie, du Centre-du-Québec et des Bois-Francs.

Le ciel de ces régions devrait être généralement dégagé vendredi et samedi, avant de s’ennuager. Les possibilités d’averses sont présentement évaluées à 60 % pour dimanche et lundi, et à 30 % pour mardi.