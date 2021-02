Ouïghours: le Cabinet libéral s’abstiendrait lors d’un vote sur la motion

OTTAWA — Le Cabinet libéral fédéral s’abstiendrait lors d’un vote sur la motion des conservateurs demandant au Parlement de reconnaître qu’un génocide est en cours en Chine contre les Ouïghours musulmans dans la province du Xinjiang.

Un haut responsable fédéral, qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à commenter publiquement la situation, a déclaré que d’autres députés seraient autorisés à voter librement.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, doit donner la position du gouvernement à la Chambre des communes plus tard lundi, a indiqué le responsable.

Les députés conservateurs Michael Chong et Garnett Genuis ont été rejoints lundi par des membres de la communauté ouïghoure lors d’une visioconférence pour demander le soutien du gouvernement libéral à la motion, affirmant que l’unanimité en Chambre enverrait un signal fort à Pékin. «Nous ne pouvons plus ignorer cela», a déclaré M. Chong, porte-parole du parti pour les affaires étrangères. «Nous devons appeler les choses par leur nom: il s’agit d’un génocide.»

Les conservateurs ont déposé la semaine dernière une motion aux Communes qui pourrait aboutir à un vote non contraignant dès lundi soir. Cette résolution prévoit la reconnaissance formelle que les crimes commis contre les musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang constituent bel et bien un génocide.

Le député Genuis, porte-parole conservateur en matière de développement international et de droits de la personne, s’attend à obtenir le soutien des partis de l’opposition pour faire adopter la motion aux Communes. «Mais nous pensons que le message sera d’autant plus fort et plus clair si le plus de députés du gouvernement que possible se joignent à nous et montrent que nous sommes capables de nous tenir ensemble sur les questions des droits de la personne fondamentaux.»

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré que son parti avait proposé un amendement à la motion conservatrice, demandant au Comité international olympique de tenir les Jeux d’hiver de 2022 hors de Chine si le génocide se poursuit; on peut en déduire que les bloquistes voteront en faveur de la motion.

Un porte-parole du Parti vert a aussi déclaré que ses trois députés aux Communes appuieraient la motion conservatrice.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a affirmé par communiqué que les néo-démocrates reconnaissaient que les gestes commis à l’endroit des Ouïghours musulmans correspondaient à la définition d’un génocide.

Le député libéral montréalais Anthony Housefather a indiqué sur Twitter qu’il voterait en faveur de la motion et qu’il appuierait aussi l’amendement du Bloc visant à demander au CIO «de retirer les Olympiques» de la Chine. «Ce vote ne signifie pas un appui pour un boycott si les Jeux ne sont pas déplacés», précise-t-il.

Pékin menace

M. Chong rejette par ailleurs les affirmations du gouvernement chinois selon lesquelles il n’y a pas de génocide. Dans une entrevue à La Presse Canadienne, samedi, l’ambassadeur chinois au Canada, Cong Peiwu, a qualifié de non fondées les informations faisant état de millions de personnes dans des camps de détention soumises au travail forcé, à la stérilisation et à d’autres sévices. Il a aussi demandé aux parlementaires canadiens de ne pas se mêler des affaires intérieures de son pays.

Le député Chong rappelle qu’une multitude d’images satellites, de vidéos et de documents passés en contrebande, mais aussi des récits d’Ouïghours évadés et des reportages par les principaux journaux américains documentent de façon crédible les atrocités commises par le régime chinois contre cette minorité. «Des images satellite haute définition et haute résolution, suivies au fil du temps, documentent clairement la construction de centaines de centres de détention», a déclaré M. Chong.

Dans un rapport publié en octobre, un sous-comité du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international des Communes a conclu que le traitement des Ouïghours par la Chine constituait effectivement un génocide — une conclusion que Pékin a rejetée comme étant sans fondement. Le Sous-comité des droits internationaux de la personne avait entendu des témoins ouïghours qui ont fait le récit de première main des atrocités subies.

«Ce que nous avons sous nos yeux n’est pas compliqué: nous voyons l’existence de camps de concentration modernes», a déclaré M. Genuis. «Quand on pense aux esclaves forcés de cueillir du coton, il nous vient d’emblée des images du sud des États-Unis avant la guerre de Sécession. Mais cette description décrit également ce qui se passe présentement au Xinjiang.»

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu jusqu’ici aller aussi loin que les responsables américains, les défenseurs des droits de la personne et des juristes qui soutiennent que ces violations constituent un génocide. Il a affirmé la semaine dernière que le terme génocide est très «chargé» et qu’il doit être utilisé avec prudence, même s’il a reconnu qu’il «ne fait aucun doute qu’il y a eu d’énormes violations des droits de la personne dans le Xinjiang».

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada aux Nations unies, a appelé l’ONU en novembre à enquêter pour déterminer si la persécution des Ouïghours par la Chine constituait un génocide au sens de la convention internationale.