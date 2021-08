Ouragan Henri: la foule d’un concert extérieur à New York est invitée à partir

NEW YORK — La foule lors d’un concert de plusieurs vedettes à Central Park a été invitée à partir en raison des intempéries à l’approche de l’ouragan Henri.

Le concert était destiné à célébrer le rétablissement de la ville de New York du coronavirus

Samedi soir, la police de la ville de New York a demandé aux spectateurs via Twitter de «se déplacer calmement vers les sorties les plus proches et de se rendre dans des zones à l’extérieur du parc», précisant que «Ce n’est PAS une urgence.»

Le bureau du maire Bill de Blasio n’a pas fourni d’autres informations concernant le concert.

Le « Homecoming Concert » hautement promu a présenté Bruce Springsteen, Paul Simon, Jennifer Hudson, Carlos Santana, LL Cool J et Andrea Bocelli, notamment.

L’événement de samedi a été précédé d’une série de concerts hip-hop la semaine dernière dans des lieux extérieurs de la ville.

Le concert a débuté au milieu des inquiétudes concernant le variant Delta.

Au cours de la semaine dernière, la ville de New York a enregistré en moyenne un peu moins de 2 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour, selon les statistiques de l’État. Il y avait un peu moins de 200 cas par jour à la fin juin. Seulement 54% de tous les habitants de la ville sont complètement vaccinés contre la COVID-19.

Ceux qui assistaient au concert, dont la majorité des billets étaient distribués gratuitement, devaient présenter une preuve de vaccination.