Ouragan Ian en Floride: des personnes piégées et les secours submergés d’appels

ST. PETERSBURG, Fla. — L’ouragan Ian a laissé un chemin de destruction dans le sud-ouest de la Floride, piégeant des personnes dans leurs maisons inondées, endommageant le toit d’une unité de soins intensifs d’un hôpital et coupant l’électricité à 2,5 millions de personnes avant de viser la côte atlantique jeudi.

L’un des ouragans les plus puissants à n’avoir jamais frappé les États-Unis a traversé la péninsule de la Floride, menaçant d’inondations catastrophiques des terres. Les vents de force tempêtes tropicales d’Ian se sont étendus jusqu’à 665 km et presque tout l’État était inondé.

Dans le comté de Lee, où se trouve la ville de Fort Myers, les responsables des secours ont déclaré qu’ils étaient submergés d’appels pour des sauvetages et qu’ils craignaient un nombre important de décès.

Le shérif Carmine Marceno a déclaré à l’émission «Good Morning America» sur les ondes d’ABC qu’il y avait eu des milliers d’appels au 911 et qu’il pensait que le nombre de morts se chiffrerait «en centaines».

Les sauvetages sont en cours, a-t-il dit, mais «nous ne pouvons toujours pas accéder à de nombreuses personnes dans les cours d’eau, les ponts sont compromis, et la route est vraiment très difficile.»

Sur les médias sociaux, des vidéos montrant de l’eau couverte de débris s’écoulant vers les avant-toits des maisons.

Le maire de Fort Myers, Kevin Anderson, a déclaré à l’émission «Today» diffusée par le réseau NBC qu’il n’avait été informé d’aucun décès dans la ville, mais qu’il y en avait peut-être eu ailleurs dans la zone métropolitaine.

M. Anderson a déclaré qu’il habitait dans la région depuis les années 1970 et que c’était de loin la pire tempête dont il avait été témoin.

«Regarder l’eau depuis mon appartement au cœur du centre-ville, regarder l’eau monter et inonder tous les magasins du premier étage, c’était déchirant», a-t-il raconté.

Un homme de 72 ans est mort après être sorti tôt jeudi pour vidanger sa piscine pendant la tempête, a indiqué le bureau du shérif du comté de Volusia.

Les policiers ont été appelés à se rendre au domicile de Deltona, près de Daytona Beach sur la côte atlantique de la Floride, vers 1 heure du matin jeudi.

La femme de l’homme a dit aux autorités qu’il avait disparu après être sorti vers 1 heure du matin. Les policiers ont repéré sa lampe de poche et ont ensuite retrouvé l’homme dans un canal derrière sa maison. L’homme ne réagissait pas, ont dit les policiers.

Il a été sorti de l’eau et les policiers ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à l’arrivée des secours, indique le communiqué.

Selon les enquêteurs, il semble qu’il utilisait un tuyau pour vider la piscine en bas d’une colline et dans un petit canal d’environ neuf mètres de large. La descente abrupte vers le canal était «extrêmement ramollie et glissante en raison de la forte pluie».

Le Centre national des ouragans a déclaré que Ian était devenu une tempête tropicale au-dessus des terres tôt jeudi et qu’il devrait retrouver une force proche de celle d’un ouragan après avoir survolé les eaux de l’Atlantique près du Centre spatial Kennedy plus tard dans la journée. Les pluies torrentielles se sont poursuivies dans tout l’État et une partie de la côte du golfe est restée inondée par l’eau de l’océan, poussée sur le rivage par l’énorme tempête.

«De graves ondes de tempête et potentiellement mortelles de 8 à 10 pieds au-dessus du sol accompagnées de vagues destructrices se poursuivent le long de la côte sud-ouest de la Floride, d’Englewood à Bonita Beach, y compris Charlotte Harbor», a indiqué le centre.

Salle d’urgence inondée

À Port Charlotte, le long de la côte du golfe de la Floride, l’onde de tempête a inondé une salle d’urgence au niveau inférieur d’un hôpital alors même que des vents violents ont arraché une partie du toit de son unité de soins intensifs, a rapporté un médecin qui y travaille.

Le niveau de l’eau montait à l’unité de soins intensifs, forçant le personnel à évacuer les patients les plus malades de l’hôpital – dont certains étaient sous respirateurs – vers d’autres étages, a déclaré la Dre Birgit Bodine de l’hôpital HCA Florida Fawcett. Les membres du personnel ont utilisé des serviettes et des poubelles en plastique pour essayer d’éponger les dégâts.

L’hôpital de taille moyenne s’étend sur quatre étages, mais les patients n’ont été contraints qu’à deux en raison des dommages. Mme Bodine prévoyait d’y passer la nuit au cas où des personnes blessées par la tempête arriveraient et auraient besoin d’aide. «Tant que nos patients se portent bien et que personne ne meurt ou n’a de mauvais résultats, c’est ce qui compte», a déclaré Dre Bodine.

Une journaliste de Pittsburgh, Brittany Hailer, a contacté les sauveteurs au sujet de sa mère qui se trouvait au nord de Fort Myers, dont la maison était inondée par 1,5 mètre d’eau.

«Nous ne savons pas quand l’eau va baisser. Nous ne savons pas comment ils vont partir, leurs voitures sont détruites, a déclaré Mme Hailer. Leur seule issue est sur un bateau.»

L’ouragan Ian a transformé les rues en rivières et a abattu des arbres en frappant le sud-ouest de la Floride mercredi avec des vents de 241 km/h poussant un mur d’onde de tempête. La force d’Ian lorsqu’il a touché terre était de catégorie 4, ce qui le place au cinquième rang des ouragans les plus puissants, mesurés par la vitesse des vents, à avoir frappé les États-Unis.

Ian devrait s’intensifier de nouveau lorsque son centre se déplacera au-dessus de l’océan Atlantique. Il devrait menacer la côte de la Caroline du Sud vendredi avec une force proche de celle d’un ouragan. Des ondes de tempête pouvant atteindre deux mètres étaient attendues des deux côtés de la péninsule.

À 5 heures jeudi, la tempête se trouvait à environ 70 km au sud-est d’Orlando et à 55 km au sud-ouest du cap Canaveral, avec des vents maximums soutenus de 100 km/h et se déplaçant vers le cap à 13 km/h, selon le centre des ouragans basé à Miami.

Les avertissements d’ouragan ont été réduits à des avertissements de tempête tropicale dans la péninsule de la Floride, des inondations catastrophiques généralisées restant probables, a déclaré le centre des ouragans.

Jusqu’à 30 centimètres de pluie sont prévus sur certaines parties du nord-est de la Floride, sur la côte de la Géorgie et sur le Lowcountry de la Caroline du Sud. Jusqu’à 15 centimètres de pluie pourraient tomber dans le sud de la Virginie lorsque la tempête se déplacera vers l’intérieur des États de Caroline, et le centre a déclaré que des glissements de terrain étaient possibles dans le sud des Appalaches.

Un bateau transportant des migrants cubains a coulé mercredi dans une tempête à l’est de Key West.

La garde côtière américaine a lancé une mission de recherche et de sauvetage pour 23 personnes et a réussi à retrouver trois survivants à environ trois kilomètres au sud des Keys de la Floride, ont indiqué des responsables. Quatre autres Cubains ont nagé jusqu’à Stock Island, juste à l’est de Key West, a indiqué la patrouille frontalière américaine. Les équipages aériens ont continué à rechercher éventuellement 20 migrants restants.