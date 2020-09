Ouragan Teddy dans le Canada atlantique: les résidents doivent éviter le littoral

HALIFAX — Les résidents de Halifax et de la côte est de la Nouvelle-Écosse ont été prévenus mardi de rester à l’écart du littoral, alors que l’ouragan Teddy se dirigeait vers le Canada atlantique.

À midi, mardi, l’ouragan de catégorie 2 se trouvait encore à environ 500 km au sud de la Nouvelle-Écosse, mais il avait pris de la vitesse, se déplaçant vers le nord à 45 km/h.

Chuck Porter, ministre responsable du Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, a demandé aux citoyens d’éviter à tout prix le littoral. «Si vous êtes pris au piège là-bas, quelqu’un devra venir et essayer de vous sauver, ce qui mettra inutilement des gens en danger», a-t-il dit.

Le ministre Porter a aussi déclaré que les touristes qui espéraient voir de spectaculaires déferlantes s’écraser sur les côtes devraient réfléchir à deux fois, car ils pourraient être emportés par des vagues qui devraient atteindre 10 mètres de haut.

Bob Robichaud, météorologue au Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax, a aussi rappelé mardi qu’au cours des dernières années, plusieurs personnes sont mortes pour être allées sur la côte afin de regarder ces déferlantes. «C’est ce que nous devons éviter, avec cette tempête en particulier», a-t-il dit.

M. Robichaud estimait mardi que l’onde de tempête se produirait en deux vagues le long de la côte est: à l’approche de la marée haute, mardi, puis à l’aube mercredi, alors que Teddy poursuivra sa trajectoire sur la province. Des inondations localisées sont aussi prévues, et les vents le long de la côte devraient atteindre 90 km/h mardi et plus de 100 km/h mercredi matin.

Alors que l’un des flancs extérieurs de l’ouragan Teddy balayait la Nouvelle-Écosse tôt lundi, le vent s’est levé et de la pluie a été signalée dans toute la province.

Pour l’heure, les avertissements météorologiques demeurent en vigueur dans pratiquement tout le Canada atlantique. Bien que l’ouragan Teddy deviendra probablement une tempête post-tropicale à l’approche des Maritimes, on s’attend à ce qu’il conserve une grande partie de sa puissance. La tempête devrait toucher l’est de la Nouvelle-Écosse, la moitié est de l’Île-du-Prince-Édouard et le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve.

Les précipitations pourraient dépasser 50 millimètres, mais certaines zones du côté gauche de la tempête pourraient recevoir jusqu’à 100 mm au cours des deux prochains jours.