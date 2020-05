Outaouais: glissière flexible a haute tension sur un tronçon de l’A-50

GATINEAU, Qc — Les travaux d’installation d’une glissière flexible à haute tension au centre de l’autoroute 50, en Outaouais, doivent débuter mardi sur un tronçon de 5,4 kilomètres. Ils devraient durer sept semaines.

La glissière sera installée entre l’ouest de la route 309 à L’Ange-Gardien, et la fin des quatre voies de l’autoroute, à Gatineau. Il s’agirait d’une première installation de ce type de glissière au Québec.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, affirme qu’une telle glissière au centre de la chaussée est une solution novatrice qui permettra de sécuriser l’autoroute 50 d’ici son élargissement à quatre voies.

Afin de réduire les répercussions des entraves sur la circulation, les fermetures du tronçon de l’autoroute 50 auront lieu entre 22h00 et 5h30, du dimanche soir au vendredi matin, et entre 22h30 et 7h30, du vendredi soir au dimanche matin. Des chemins de détour par les routes 317, 148 et 315 sont mis en place.

Le ministère des Transports affirme que la glissière flexible à haute tension, également appelée glissière à câbles, permettra de réduire l’occurrence des collisions frontales et la gravité des accidents sur ce tronçon prioritaire. Elle a l’avantage d’offrir une meilleure visibilité aux usagers de l’autoroute 50 ainsi qu’un meilleur drainage que les murets de béton.