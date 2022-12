Outaouais: l’animateur de radio Michel Lapointe est décédé

GATINEAU, Qc — L’animateur de radio Michel Lapointe est décédé, jeudi. Il était à la barre de l’émission du retour à la maison au 104,7 Outaouais.

Michel Lapointe œuvrait depuis longtemps dans le milieu de la radio en Outaouais. Il a également été à CKTF, où il était journaliste sportif.

Les messages de sympathies se multipliaient sur les réseaux sociaux, vendredi, à l’annonce de son décès soudain.

Selon certains témoignages sur les réseaux sociaux, il est mort d’une crise cardiaque lors de ses vacances, alors qu’il avait 62 ans.

Karl Bélanger assure son remplacement à la barre de son émission, «L’Outaouais Maintenant», depuis le 15 décembre. Il a écrit sur Twitter que la nouvelle était «difficile à croire».

«Ce soir je pleure le départ d’un collègue et d’un ami. Des souvenirs défilent sans cesse dans ma tête de nos soirées aux Sénateurs, sur la route au New Jersey et à Tampa Bay, de nos matins à CKTF, notre sortie de chasse à la perdrix où je t’ai vu sourire comme jamais», a écrit pour sa part l’animateur au 104,7 Michel Langevin sur Facebook.

Valérie Clairoux, qui travaille aussi au 104,7, a souligné que «l’Outaouais est en choc ce soir».

Plusieurs élus de l’Outaouais ont réagi à sa disparition sur Twitter. Le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, a partagé que l’Outaouais perdait «un de ses grands hommes de radio».

«En ondes ou en personne, Michel Lapointe, c’était un homme sympathique et attachant», a écrit le député de Pontiac, André Fortin.