Ouverture des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Halifax en présence de Trudeau

HALIFAX — Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord ont officiellement débuté dimanche soir en présence du premier ministre, alors que des milliers d’athlètes autochtones de tout le continent ont rempli l’amphithéâtre du Halifax Forum Civic Centre.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a été accueilli par des acclamations et des huées, a fait une allocution au stade rempli de jeunes athlètes qu’ils célébreront non seulement leurs exploits sportifs, mais aussi leur identité, leur culture et leur avenir en tant que dirigeants autochtones au cours de la prochaine semaine.

«Vous êtes ici, jeunes leaders autochtones forts, en tant qu’héritiers d’un héritage de colonialisme, d’assimilation, de politiques au Canada et aux États-Unis, qui ont tenté d’effacer votre langue, d’effacer votre culture, d’effacer vos identités, a-t-il déclaré. Vous êtes toujours là et vous êtes toujours fort.»

M. Trudeau a dit qu’il était important que son gouvernement aide à financer les jeux, car ils favorisent la réconciliation avec les peuples autochtones et aident les jeunes autochtones à se connecter les uns aux autres.

«Vous connaissez l’héritage des pensionnats. Vous l’avez vécu… Et vous vous mobilisez pour revendiquer cette identité, parler votre langue, célébrer vos cultures, comprendre vos traditions, être les leaders forts d’aujourd’hui et de demain dont ce pays et ce monde ont besoin», a-t-il poursuivi.

Les Jeux de 2023 mêleront culture autochtone et événements sportifs, qui réuniront environ 5000 athlètes, entraîneurs et membres du personnel issus de 750 Premières Nations à travers le continent.

Des compétiteurs de l’Ontario et de l’Alberta ont mené le cortège d’athlètes dans l’aréna de hockey alors que le stade se remplissait progressivement de jeunes qui agitaient des drapeaux et tenaient des bannières représentant leurs régions. Les athlètes venaient de nombreux États et provinces, dont la Colombie-Britannique, la Californie et le Colorado.

Addison Hoyle, une adolescente de 12 ans du territoire cri du Traité 6 dans le nord de l’Alberta, a dit qu’elle était ravie d’être à Halifax, où elle verra son frère participer à des compétitions de golf.

«C’est cool de voir mon peuple partout ici», a-t-elle déclaré à l’approche du défilé d’athlètes.

Norman Sylliboy, Grand Chef du Grand Conseil Mik’maq, a prononcé un discours d’ouverture devant les athlètes rassemblés, ouvrant officiellement les jeux.

«En tant que peuple autochtone du Canada, notre mode de vie a été constamment attaqué et touché depuis l’arrivée des colons il y a plus de 500 ans, et a finalement été remplacé par des puissances étrangères», a déclaré M. Sylliboy.

«C’était la vision d’unir à nouveau les Mik’maq, de voir tous les frères et sœurs autochtones ici aujourd’hui travailler ensemble… Je crois que nous avons le chemin de la guérison et j’espère que toutes les communautés autochtones seront un jour restaurées.»

Lors d’entretiens au cours de la fin de semaine, le président des Jeux, George (Tex) Marshall, a souligné que l’objectif était «d’imprégner» les 21 sites de traditions autochtones.

Il a indiqué que des cérémonies telles que la purification, où de la fumée sacrée est fournie aux participants, seront disponibles pour les athlètes, les entraîneurs et les bénévoles. De plus, des aînés seront sur place pour offrir des conseils et du réconfort, et la signalisation sera inscrite en mi’kmaq, ainsi qu’en anglais et en français.

Les jeux se déroulent sur des sites à Halifax, appelés Kjipuktuk, et il y a des événements à la Première Nation Millbook, près de Truro, en Nouvelle-Écosse, et à la Première Nation Sipekne’katik, à environ 60 kilomètres au nord de la capitale provinciale.

Les activités comprennent les sports autochtones traditionnels que sont le canoë-kayak, le tir à l’arc et la crosse, ainsi que le soccer, la balle molle, la natation, le volleyball, la lutte, le volleyball de plage, le tir à la carabine, l’athlétisme, le badminton, le baseball et le basketball.