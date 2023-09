Ouverture du procès pour l’auteur présumé de l’attentat de London en 2021

WINDSOR, Ont. — Le procès de l’homme accusé de meurtres «à caractère terroriste» suite à la mort de quatre membres d’une famille musulmane à London, en Ontario, en 2021, s’est ouvert mardi matin avec la sélection du jury.

Nathaniel Veltman est accusé d’avoir délibérément fauché avec sa camionnette les membres de la famille Afzaal, qui se promenaient tranquillement le 6 juin 2021 en début de soirée à London.

Veltman, qui avait 20 ans au moment de son arrestation, a plaidé non coupable mardi matin aux quatre chefs de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre.

Les procureurs ont décidé de traiter ces meurtres comme un crime à caractère terroriste visant la communauté musulmane de London.

La juge Renee Pomerance, de la Cour supérieure de l’Ontario, a statué l’année dernière qu’un changement de lieu pour le procès était justifié dans ce cas-ci; les audiences ont donc lieu à Windsor plutôt qu’à London même.

Salman Afzaal, 46 ans, son épouse Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumnah, 15 ans, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués dans l’attentat. Le fils du couple, âgé de neuf ans, a également été grièvement blessé, mais il a survécu.

La juge Pomerance a indiqué que selon la Couronne, l’accusé était motivé par des opinions d’extrême droite associées à la suprématie blanche lorsqu’il a intentionnellement conduit sa camionnette sur un trottoir pour faucher les membres de la famille musulmane.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant le tribunal.

Islamophobie

L’attentat contre la famille Afzaal avait provoqué une vague de choc, de sympathie et de peur partout au Canada, et relancé les appels en faveur de mesures pour lutter contre l’islamophobie.

Le gouvernement fédéral a organisé un sommet sur l’islamophobie en juillet 2021 pour entendre les idées et les points de vue des Canadiens musulmans sur la manière dont Ottawa pouvait s’impliquer.

Après l’attentat de London, le Conseil national des musulmans canadiens a publié une liste de recommandations pour lutter contre l’islamophobie à travers le Canada. On suggérait notamment aux gouvernements fédéral et provinciaux de s’engager dans des stratégies à l’école, et à fournir des ressources pour lutter contre la haine.

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé en janvier dernier la journaliste et militante pour les droits de la personne Amira Elghawaby comme première «représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie».

Une fresque reprenant un dessin de l’adolescente Yumnah Afzaal est désormais la pièce centrale d’un monument commémoratif permanent sur le site de l’attentat, à l’intersection de Hyde Park et de South Carriage. La Ville de London a également nommé un jardin en mémoire de la famille Afzaal.