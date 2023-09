Ouverture du sommet du G20 en Inde: l’Union africaine devient membre permanent

NEW DELHI — Au sommet du G20 samedi en Inde, le Groupe des 20 principales économies mondiales a accueilli l’Union africaine (UA) en tant que membre permanent.

Quelques heures plus tard, l’hôte de l’évènement, le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé avec enthousiasme qu’un consensus sur la déclaration finale du G20 a été atteint, mais il n’a donné aucun détail sur son contenu.

Il y avait de sérieux doutes qu’un accord puisse être adopté lors de ce sommet en raison de désaccords entre les membres, principalement sur les différences de points de vue concernant la guerre en Ukraine.

Il y avait cependant un large soutien pour l’ajout de l’UA au G20, ce qui en fait le deuxième bloc régional à devenir un membre permanent après l’Union européenne (UE). M. Modi a serré la main de l’actuel président de l’UA, le président comorien Azali Assoumani, et l’a chaleureusement accueilli avant de l’inviter à s’asseoir à la table.

Le continent africain s’est retrouvé sous les feux des projecteurs en raison du séisme au Maroc qui s’est produit alors que la plupart des délégués réunis à New Delhi dormaient. M. Modi a offert son aide et son soutien dans son allocution d’ouverture.

«Au nom de nous tous, je tiens à exprimer nos sincères condoléances aux personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé le Maroc il y a peu de temps. Nous prions pour que tous les blessés se rétablissent bientôt. Toute la communauté mondiale est avec le Maroc en ces temps difficiles et nous sommes prêts à lui fournir toute l’assistance possible», a-t-il déclaré.

Il a aussi affirmé aux dirigeants qu’ils devaient trouver des «solutions concrètes» aux défis généralisés qui, selon lui, découlaient des «hauts et des bas de l’économie mondiale, du fossé entre le Nord et le Sud, du fossé entre l’Est et l’Ouest», et d’autres préoccupations concernant le terrorisme, la cybersécurité, la santé et l’accès à l’eau potable.

Malgré l’attention mondiale sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Inde veut susciter une réflexion sur les besoins des pays en développement au sommet, bien qu’il soit impossible de dissocier de nombreux enjeux, comme la sécurité alimentaire et énergétique, de ce conflit.

«Chers amis, après la COVID-19, le monde est confronté à des problèmes de déficit de confiance», a déclaré le premier ministre Modi.

«La guerre a aggravé ce déficit de confiance, mais si nous pouvons vaincre la COVID-19, nous pouvons également triompher du déficit de confiance causé par la guerre», a-t-il déclaré, tout en évitant de mentionner les noms des pays concernés.

Les dirigeants de la Russie et de la Chine ont choisi de ne pas assister au sommet du G20 à New Delhi, évitant ainsi des discussions difficiles avec leurs homologues américains et européens sur de multiples différends, principalement sur l’Ukraine. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également annulé sa participation après un résultat positif à la COVID-19. Le président du Mexique est aussi absent.