Ouverture d’un bureau de l’ISSB à Montréal: Québec annonce un appui financier

MONTRÉAL — Québec a annoncé un appui financier de 4 millions $, réparti sur trois ans, pour l’établissement d’un bureau du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board, ou ISSB) à Montréal.

La ministre des Relations internationales du Québec, Nadine Girault, en a fait l’annonce à la Maison du Développement durable, au centre-ville de Montréal, mardi.

Elle était accompagnée de plusieurs élus dont la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland. Le gouvernement fédéral avait annoncé, plus tôt cette année, un financement de 8 millions $ pour la création de ce bureau.

Le siège social de l’ISSB est à Francfort en Allemagne. Lors de son lancement officiel en novembre, l’ISSB avait annoncé qu’il allait établir un bureau à Montréal.

La création de l’ISSB a été annoncée dans le cadre de la COP26 en novembre dernier. Sa mission est de créer des normes de divulgations financières environnementales qui seraient, espèrent ses dirigeants, utilisées pour l’ensemble des entreprises à l’échelle mondiale.

En créant un «langage commun» pour comparer les entreprises entre elles, il deviendra plus facile pour les investisseurs de mesurer l’empreinte environnementale des entreprises et leur risque climatique, avait résumé en entrevue avec La Presse Canadienne Emmanuel Faber, président de l’ISSB, en avril dernier.

Le bureau de Montréal aura une importance similaire à celui du siège de Francfort, selon le cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Il sera notamment responsable des activités visant «le soutien au conseil d’administration, au développement ainsi que de l’engagement pour l’ensemble du marché des Amériques».

L’ISSB est chapeauté par la Fondation IFRS, l’organisme sans but lucratif qui a créé les normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).

L’annonce de mardi coïncide avec la première réunion des administrateurs de la Fondation IFRS à Montréal, qui se déroule du 28 au 30 juin. Ces administrateurs sont responsables de la gouvernance, de la surveillance et du financement de la fondation.

La ministre provinciale responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, la ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, des représentants de Montréal International et de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS) et de l’ISSB étaient présents lors de l’annonce.