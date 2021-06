Ouverture d’un musée sur l’expulsion d’Allemands après la Deuxième Guerre mondiale

BERLIN — L’Allemagne ouvre un musée explorant le sort de millions d’Allemands contraints de quitter le centre et l’est de l’Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d’autres déplacements forcés des 20e et 21e siècles, un projet sensible qui a pris des années à se réaliser.

La chancelière Angela Merkel est attendue, lundi, à la cérémonie d’ouverture du Centre de documentation pour le déplacement, l’expulsion et la réconciliation, plus de 13 ans après que son gouvernement a donné son feu vert au plan. Installé dans un bâtiment de la fin des années 1920 au centre-ville de Berlin, il propose quelque 700 expositions sur 1500 mètres carrés.

La concrétisation du projet a longtemps été considérée comme «un exercice d’équilibre impossible», a souligné la directrice du centre, Gundula Bavendamm, rappelant «des arguments passionnés sur les priorités et la contextualisation».

Les controverses ont tourné autour d’une question centrale, a-t-elle déclaré : «Comment l’exode et l’expulsion des Allemands à la fin et après la Seconde Guerre mondiale peuvent-ils être décrits sans soulever le moindre doute que ce pays est conscient de sa responsabilité dans les crimes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et le meurtre des Juifs européens?»

Le projet se concentre sur les millions d’Allemands qui ont fui l’avancée des forces soviétiques ou qui ont été expulsés de certaines parties de l’est ou du centre de l’Europe lorsque les frontières de l’Allemagne ont été déplacées vers l’ouest après la guerre, «dans le contexte historique» des crimes nazis, a expliqué Mme Bavendamm, la troisième directrice du projet.

«Sans les politiques nazies d’expulsion et d’extermination, 14 millions d’Allemands n’auraient pas perdu leurs maisons à cause de la fuite et de l’expulsion», a-t-elle ajouté. «Mais cela ne change rien au fait que leur expulsion par les Alliés et les États du centre et de l’est de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a également été une injustice.»

Dans ses efforts pour fournir un contexte, l’exposition explore «la migration forcée en tant que phénomène de l’Europe moderne», y compris les déplacements pendant la Première Guerre mondiale, l’arrivée des réfugiés de la mer vietnamiens en Allemagne de l’Ouest dans les années 1970, les retombées de la désintégration de la Yougoslavie dans les années 1990 et la crise migratoire européenne des dernières années.

Les expositions comprennent une trentaine de passeports, dont un passeport juif allemand estampillé de la lettre «J» à l’époque nazie, un «passeport Nansen» pour les réfugiés apatrides de 1937 et un passeport provisoire de réfugié des temps modernes. On y retrouve aussi le journal d’une jeune fille de Prusse-Orientale, territoire perdu par l’Allemagne à la fin de la guerre, relatant des violences sexuelles.

Il y a aussi un vélo utilisé par un réfugié syrien pour traverser la frontière russo-norvégienne en 2016. Et on retrouve des témoignages audio de personnes racontant leur arrivée en Allemagne.

Les visiteurs reçoivent un récit chronologique des atrocités nazies, suivies de la fuite et de l’expulsion des Allemands au cours des derniers mois de la guerre et par la suite. «Dans la même période, des millions de citoyens polonais, ukrainiens, hongrois et slovaques ont perdu leur maison», a déclaré le conservateur Jochen Krueger. «Nous racontons leur histoire ici aussi.»

Le nouveau centre ouvrira ses portes au public mercredi.