Ouverture mardi du 75e Festival de Cannes: on promet un retour à la «normale»

CANNES, France — Après une édition 2020 annulée et une version 2021 en format pandémique réduit, le Festival de Cannes a déroulé mardi le tapis rouge pour ce que les organisateurs espèrent être un événement entièrement ressuscité.

La 75e édition s’ouvre mardi soir avec la première de la comédie zombie «Coupez», de Michel Hazanavicius, avec Romain Duris et Bérénice Bejo.

Au cours des 12 prochains jours, 21 films se disputeront la prestigieuse Palme d’or du festival, notamment de grands noms du cinéma, mais aussi beaucoup de plus jeunes. Côté vétérans, on verra notamment les nouveaux films de Claire Denis, David Cronenberg, Arnaud Desplechin, Park Chan-wook, Cristian Mungiu, Valeria Bruni-Tedeschi et des frères Dardenne.

Comme à l’habitude, une poignée de titres hollywoodiens de haut niveau feront leur sortie sur la Croisette, hors compétition, dont «Top Gun: Maverick», «Elvis» et «Three Thousand Years of Longing».

Cannes débute officiellement mardi soir par une cérémonie d’ouverture précédant la première de «Coupez», qui a été renommé à partir de son titre original, «Z» (comme dans zombie), après que des militants ukrainiens ont souligné que la lettre «Z» symbolisait pour certains le soutien à la guerre de la Russie en Ukraine.

Cette guerre devrait d’ailleurs planer de façon constante sur Cannes. Le festival a interdit de séjour les Russes qui ont des liens avec le gouvernement. Plusieurs films d’éminents cinéastes ukrainiens seront projetés, dont le documentaire «L’histoire naturelle de la destruction», de Sergei Loznitsa, qui avait remporté à Cannes en 2018 le Prix de la mise en scène dans la section Un certain regard pour son «Donbass».

Des images tournées par le cinéaste lituanien Mantas Kvedaravičius avant son assassinat à Marioupol en avril seront également présentées par sa fiancée, Hanna Bilobrova.

Le jury qui décidera de la Palme d’or de cette année est présidé par l’acteur français Vincent Lindon. Il sera appuyé par Deepika Padukone, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, Trinca, Ladj Ly, Noomi Rapace, Jeff Nichols et Joachim Trier.

Le Festival remettra cette année sa «Palme d’or d’honneur» à Forest Whitaker, après Jodie Foster l’an dernier.

«Cette année, tout le monde voulait venir à Cannes, a déclaré Thierry Frémaux, délégué général du festival, avant l’ouverture. Tout le monde voulait se retrouver.»