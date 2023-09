Ovation d’un ex-nazi: le Bloc et le NPD réclament la démission du président Rota

OTTAWA — Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) réclament la démission du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, après qu’un homme ayant combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a été ovationné lors de la visite du président ukrainien après avoir été présenté comme un héros de guerre.

Dans une déclaration écrite transmise lundi en début d’après-midi, le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a dit constater «les dommages causés par l’erreur de la présidence» et «la perte de confiance de la Chambre dont il a besoin pour exercer sa fonction».

«En conséquence, nous invitons le Président de la Chambre à agir de façon responsable et renoncer à sa fonction», a-t-il ajouté.

Plus tôt en journée, le leader du NPD à la Chambre, Peter Julian, avait parlé d’une «erreur impardonnable qui jette le discrédit sur toute la Chambre».

«Et malheureusement, je crois qu’une confiance sacrée a été brisée», a déclaré le leader du NPD à la Chambre, Peter Julian, dès la reprise des travaux parlementaires lundi matin.

La conduite du président doit être «irréprochable» et les excuses présentées au cours des dernières heures sont insuffisantes, a déclaré M. Julian, qui a été le premier à appeler M. Rota à démissionner «pour le bien de l’institution».

«Profondément gênant», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a pour sa part estimé que les événements de vendredi sont «inacceptables».

«Le président de la Chambre a pris responsabilité, s’est excusé, mais il va sans dire que c’est profondément gênant pour le Parlement du Canada et par extension pour tous les Canadiens», a-t-il dit.

M. Trudeau a ajouté que «l’important» est de rester «ferme» contre la Russie, sa «propagande» et sa «désinformation», tout en demeurant «sans équivoque en appui de l’Ukraine».

Le cabinet du premier ministre insiste pour sa partqu’il est indépendant du bureau du président de la Chambre et que M. Trudeau ni aucun membre de son personnel n’avait été informé de l’invitation ou de la reconnaissance.

Les excuses de Rota

Dès la reprise des travaux parlementaires lundi matin, le président Rota avait réitéré, cette fois verbalement et devant la Chambre, ses excuses de la veille. «Je suis profondément désolé d’avoir offensé de nombreuses personnes par mon geste et mes commentaires.»

M. Rota a expliqué à nouveau que l’homme âgé de 98 ans, Yaroslav Hunka, a été présenté à sa seule initiative et que cela visait à «démontrer que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau, que les Ukrainiens sont malheureusement soumis à une agression étrangère depuis trop longtemps et cela doit cesser».

«L’individu en question étant de ma circonscription et cela ayant été porté à mon attention, personne, y compris vous, mes collègues parlementaires ou la délégation ukrainienne, n’était au courant de mes propos avant qu’ils ne soient prononcés», a-t-il déclaré.

Vendredi, M. Rota avait présenté Yaroslav Hunka comme «un héros ukrainien, un héros canadien» ayant combattu pour la 1ère Division ukrainienne, ajoutant que «nous le remercions pour tous ses services».

Or, la 1ère Division ukrainienne était également connue sous le nom de Division SS Galicie, une unité de volontaires placée sous le commandement de la SS.

Une organisation de défense des droits des personnes juives, le centre Simon-Wiesenthal, avait affirmé dimanche que la division «était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable».

«Biffer cette reconnaissance»

Dans une prise de parole très émotive, la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a rappelé au président Rotaque les parlementaires lui font confiance, notamment lorsqu’il est question de souligner la présence de personnes dans les tribunes.

Mme Gould a précisé que les parlementaires ont tous été blessés, mentionnant au passage qu’elle est une descendante de survivants de l’holocauste «dont la majorité de la famille a franchi les portes (du camp de concentration) de Auschwitz-Birkenau et dont seuls mon grand-père et son frère en sont sortis en marchant».

Elle a jugé «essentiel» de «biffer cette reconnaissance» des registres, elle a imploré les autres parlementaires de «ne pas politiser cet enjeu» et de «reconnaître cette erreur».

Dans le camp conservateur, le leader à la Chambre, Andrew Scheer, a plutôt dirigé des attaques vers le premier ministre Justin Trudeau qu’il a accusé d’avoir échoué à son obligation d’assurer la «sécurité» du président ukrainien et de «défendre la dignité du Canada en tant que pays, en tant que partenaire et allié de confiance».

«Il s’agit de la question suivante: la position du gouvernement est-elle que lorsque nous avons un chef d’État étranger, le gouvernement ne procède à aucun contrôle de sécurité pour savoir qui se trouvera dans la même pièce que ce chef d’État», a-t-il demandé.

Le président n’avait pas renoncé à son poste lorsque la Chambre a entamé des délibérations sur un autre sujet.