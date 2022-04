Pablo Rodriguez explore la possibilité que Postes Canada prenne le relais du Publisac

LONGUEUIL, Qc — Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, doit rencontrer prochainement les dirigeants de Postes Canada afin de discuter d’une possible distribution des hebdos locaux et régionaux par la société de la Couronne.

«Les journaux régionaux, les radios locales jouent un rôle fondamental que d’autres ne peuvent pas jouer», a fait valoir le ministre lors d’une rencontre de presse, jeudi à Longueuil, dans les locaux d’Exprolink, une entreprise qui fabrique des véhicules d’entretien électriques.

M. Rodriguez a dit suivre la situation des hebdomadaires régionaux de près depuis l’annonce, par la Ville de Montréal lundi, d’aller vers le modèle volontaire aussi appelé «opting in» pour le Publisac à compter du mois de mai 2023.

Cette approche fait en sorte que les citoyens doivent demander de recevoir le Publisac, alors que présentement, ils ont plutôt l’option de le refuser.

Or, comme les hebdomadaires sont distribués avec le Publisac et que la décision de Montréal risque d’être suivie par plusieurs autres municipalités, les citoyens de partout au Québec risquent de perdre l’accès à leurs informations locales.

«C’est un dossier que je suis, surtout depuis l’annonce de Montréal», a d’abord affirmé le ministre. «Il faut que je rencontre Postes Canada là-dessus, a-t-il poursuivi. Il faut que je regarde avec (Postes Canada), maintenant.»

Jeter le bébé avec l’eau du bain

Les éditeurs d’hebdos reprochent à la Ville de Montréal de jeter le bébé avec l’eau du bain en voulant réduire au minimum la distribution du Publisac.

Postes Canada est la seule autre entité qui a la capacité de distribuer les hebdos locaux et régionaux à la porte des citoyens, mais ses tarifs sont prohibitifs, atteignant jusqu’à trois fois le prix demandé par Transcontinental, qui distribue le Publisac.

Le ministre Rodriguez reconnaît que, même si les initiatives de son ministère pour soutenir financièrement les différents médias permettront à plusieurs d’entre eux de survivre, ce sera peine perdue pour ceux qui ne pourront plus être distribués à leur lectorat.

«Il faut que ça se rende»

«Je vais regarder avec Postes Canada, mais je suis tout à fait ouvert à la discussion. Nécessairement, il faut, non seulement qu’ils publient, mais que ça se rende chez les gens», a-t-il fait valoir.

Le ministre a rappelé que les journaux régionaux sont un vecteur de la démocratie en étant témoins pour les citoyens du travail de leurs élus locaux. Il affirme qu’une distribution par Postes Canada est tout à fait possible.

«Je ne dis jamais non. Je ne dis jamais que c’est impossible. (…) Je ne suis fermé à rien, la preuve, ce sont tous les efforts qu’on a déployés», a-t-il rappelé en faisant référence à son récent projet de loi C-18, qui vise à redistribuer aux médias une part des revenus que leur ont subtilisés les géants du numérique.

«Les plateformes comme Google et Facebook utilisent les contenus créés par des professionnels des médias et diffusent gratuitement et ne paient pas un sou», s’est-il insurgé, rappelant que 451 médias ont dû fermer leurs portes au Canada depuis 15 ans, dont 64 depuis le début de la pandémie, à la suite de l’érosion de leurs revenus publicitaires au profit des géants du web.

Son prédécesseur au Patrimoine, Steven Guilbeault, s’était montré très intéressé par l’idée de confier la distribution des journaux locaux à Postes Canada lorsqu’il en avait été saisi lors d’un forum présidé par l’actuelle ministre responsable des Sports, Pascale St-Onge, alors que celle-ci était encore présidente de la Fédération nationale des communications de la CSN. L’initiative, qui était également appuyée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), n’a toutefois jamais cheminé au-delà de l’intention.

Le ministre Rodriguez était à Longueuil jeudi en qualité de lieutenant québécois du gouvernement Trudeau. Il a notamment rencontré la mairesse Catherine Fournier, avec qui il a discuté, entre autres, de logement, d’eau potable et d’infrastructures de traitement des eaux usées.