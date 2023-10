Pacifique: l’ouragan Norma pourrait toucher des stations balnéaires mexicaines

MÉXICO — L’ouragan Norma s’est renforcé mercredi au large de la côte pacifique du Mexique et a pris pour cible Los Cabos, la station balnéaire située à l’extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie.

Pendant ce temps, dans l’Atlantique, la tempête tropicale Tammy se dirigeait vers les îles de la Barbade, de la Dominique, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que Norma, qui est devenue un ouragan mercredi, s’est renforcée pour atteindre des vents soutenus de 150 km/h.

Norma devrait atteindre Los Cabos, composé des stations balnéaires jumelles de San Jose del Cabo et Cabo San Lucas, d’ici samedi avec des vents de la force d’un ouragan.

Le centre a indiqué que Norma pourrait se renforcer jeudi jusqu’à 180 km/h, puis s’affaiblir quelque peu avant de s’approcher de la terre.

Mercredi soir, le centre de l’ouragan était situé à environ 750 kilomètres au sud-sud-est de Cabo San Lucas et se déplaçait vers le nord à une vitesse de 13 km/h.

Du côté de l’Atlantique

Pendant ce temps, la tempête tropicale Tammy s’est formée mercredi dans le centre de l’Atlantique tropical et s’est rapidement déplacée vers l’ouest, mettant un groupe d’îles en état d’alerte pour son approche prévue.

Le Centre national des ouragans a affirmé que Tammy s’est développée mercredi après-midi et qu’elle soufflait des vents de 65 km/h dans la soirée. Son centre était situé à environ 855 kilomètres à l’est des îles du Vent.

Tammy se déplace vers l’ouest à 28 km/h et devrait rester une tempête tout en frôlant les îles de la Barbade, de la Dominique, de la Martinique et de la Guadeloupe, où des veilles de tempête tropicale sont en vigueur.

Tammy devrait d’abord répandre de fortes pluies sur le nord des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent jusqu’à vendredi, puis sur les îles Vierges américaines et britanniques et sur Porto Rico au cours du week-end, selon les prévisionnistes.