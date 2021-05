Palais des congrès de Montréal: vaccination sans rendez-vous aux 25 ans et plus jeudi

MONTRÉAL — Dès 6h00 jeudi, des gens faisaient la queue au Palais des congrès de Montréal afin de profiter de l’offre de vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19.

L’ouverture de cette clinique sans rendez-vous à compter de 8h00 a été annoncée mercredi dans un communiqué émis par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Les personnes qui y étaient admises jeudi devaient suivre le calendrier de vaccination, donc, être âgées de 25 ans et plus. Cependant, à compter de vendredi, l’accès à cette clinique, de même que la prise de rendez-vous, sera élargie aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Le CIUSSS précise que chaque jour, quelques centaines de places sans rendez-vous seront disponibles au Palais des congrès pour recevoir, précise-t-on, une première dose de vaccin.

Ce sont les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna qui seront injectés; la clinique sans rendez-vous du Palais des congrès aménagée il y a quelques semaines n’offrait que le vaccin d’Oxford-AstraZeneca.