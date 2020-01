Palais des congrès: le Salon de l’auto de Montréal prend l’affiche pour 10 jours

MONTRÉAL — Le Salon international de l’auto de Montréal ouvre ses portes pour une 77e année ce vendredi, au Palais des congrès; il tiendra l’affiche pendant dix jours.

Environ 500 véhicules seront en montre cette année.

La section consacrée aux véhicules électriques, au niveau 7, est plus grande. Une vingtaine d’exposants de produits et services destinés à la mobilité électrique seront sur place et un programme de conférences permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la mobilité de demain.

Plus de 40 modèles électriques, hybrides, hybrides branchables et à l’hydrogène seront exposés sur trois niveaux du Salon. D’autre part, près d’une dizaine de véhicules électriques seront disponibles pour des essais routiers gratuits.

Parmi les attractions spéciales, les visiteurs pourront admirer la McLaren Senna, une voiture conçue pour la piste, mais pouvant circuler légalement sur les routes publiques, dont le nom rend hommage au légendaire pilote Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule Un avec l’écurie McLaren.

Les organisateurs signalent que l’an dernier, le Salon International de l’Auto de Montréal a attiré plus de 190 600 visiteurs.