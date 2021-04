Pandémie: des vies de plus auraient pu être sauvées, juge la Commissaire à la santé

MONTRÉAL — Si le système de soins de santé du Québec avait été réellement orienté sur les besoins de la population, des vies de plus auraient été sauvées, juge la Commissaire à la santé et au bien-être, chargée d’évaluer la qualité des soins donnés aux aînés lors de la pandémie de COVID-19.

Et si on ne règle pas maintenant les problèmes du réseau de la santé, on va frapper un mur, a ajouté mardi Joanne Castonguay, lors d’un breffage technique destiné aux médias.

Elle livrait mardi un rapport détaillant les témoignages de Québécois recueillis afin de recenser leurs expériences, points de vue et pistes de solutions pour améliorer les soins et services offerts aux aînés.

Ces témoignages ont confirmé des constats déjà tranchés par la commissaire, a-t-elle expliqué: les problèmes du réseau sont déjà connus depuis longtemps — par exemple, le manque d’infirmières et des systèmes d’information désuets — tout comme les solutions à ces enjeux.

Son rôle vise donc à trouver pourquoi les solutions n’ont pas encore été mises en place.

Les gens qui ont témoigné ont fait savoir que les soins aux aînés sont «l’angle mort» du système de santé.

On va frapper un mur, dit-elle, car on ne peut continuer à ignorer ces problèmes: notamment parce que les coûts du système de soins de santé vont exploser.

Elle estime toutefois que la pandémie de COVID-19 a montré qu’il est possible de faire bouger les choses — rapidement.

Ce rapport de consultation est le premier que livrera la commissaire. Un rapport d’étape doit être dévoilé en juin, qui vise à approfondir les connaissances sur la gestion de cette pandémie.

«Ces travaux nous permettront de formuler des recommandations en vue de lever les blocages qui ont empêché notre système de soins et services aux aînés d’être prêt et suffisamment agile pour faire face à la pandémie. Nous sommes convaincus que, si le système avait été réellement orienté sur les besoins de la population, des vies de plus auraient été sauvées.»