Pandémie et démographie: baisse de l’immigration et des naissances, hausse des décès

MONTRÉAL — La pandémie a eu un impact majeur sur la démographie québécoise.

Les données publiées jeudi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) font état d’une croissance de population famélique en 2020. La population québécoise s’est accrue de 19 300 personnes l’an dernier comparativement à 110 000 en 2019.

Sans surprise, c’est la baisse du nombre d’immigrants et de résidents non permanents qui explique la plus grande part de cette diminution et, dans une moindre mesure, la hausse des décès, tous des facteurs liés à la pandémie.

Les restrictions instaurées aux frontières à la mi-mars 2020 ont eu un impact significatif du côté de l’immigration, qui a chuté de près de la moitié, alors que le Québec a accueilli 25 200 immigrants l’an dernier, comparativement à 40 600 l’année précédente. Le solde de résidents non permanents, qui avait atteint un sommet de 60 700 en 2019, est passé à moins 9000, un solde négatif qui signifie qu’il y avait 9000 résidents non permanents de moins à la fin de 2020 qu’au début de l’année. Cette catégorie comprend les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux et les demandeurs d’asile.

Le nombre de décès s’est accru de 10 % l’an dernier pour atteindre 74 550, alors que cette hausse se situe à un peu moins de 2 % par année depuis une dizaine d’années en raison du vieillissement de la population. L’Institut de la statistique qualifie d’«exception» la hausse marquée de 2020 et l’attribue directement à la pandémie de COVID-19.

Pendant ce temps, les 81 850 bébés nés au Québec en 2020 représentent une baisse des naissances de 3 % par rapport à 2019 (84 300) et l’indice de fécondité a chuté en parallèle, passant de 1,57 enfant par femme en 2019 à 1,52 enfant par femme en 2020. L’ISQ note que la très grande majorité des bébés nés en 2020 ont été conçus avant l’instauration des mesures sanitaires. En d’autres termes, l’effet potentiel de ces mesures ne devrait se faire sentir pleinement qu’à partir de l’année 2021.

Au premier janvier 2021, la population québécoise était estimée à 8 576 000.