Pandémie: manifs en Australie contre le confinement et les restrictions imposées

SYDNEY, Australie — Des milliers de personnes sont descendues samedi dans la rue de Sydney et de plusieurs autres villes de l’Australie pour protester contre les mesures de confinement et les restrictions imposées après une autre recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays.

Les policiers ont procédé à plusieurs arrestations tandis que les manifestants ont fait fi des barrières et lancé des bouteilles en plastique et autres objets en direction des policiers.

À Sydney, les manifestants ne portaient pas de masque lors de la marche qui s’est amorcée au parc Victoria pour se diriger vers l’Hôtel de Ville, dans le quartier des affaires. Certains portaient des affiches sur lesquelles on pouvait lire «liberté» ou «vérité».

L’évènement, qui était autorisé, s’est déroulé sous forte surveillance policière, notamment de la police cavalière et de la police antiémeute.

Les autorités ont confirmé que des manifestants ont été arrêtés pour avoir lancé des projectiles envers les policiers, mais elles n’ont pas précisé le nombre.

Dans une déclaration de la police de New South Wales Police, on reconnaît la liberté d’expression des manifestants, mais on précise que les protestataires ont contrevenu aux règles de la sécurité publique.

«La priorité pour la police NSW est d’abord et avant tout celle de la communauté en général», indique le communiqué.

Ces manifestations surviennent alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens est en hausse en Australie, avec 163 nouvelles infections recensées depuis les 24 dernières heures.

La grande région de Sydney est en confinement depuis quatre semaines, les résidents ne pouvant quitter leur résidence sans raison justifiée.

«Nous vivons dans une démocratie et normalement je suis le premier à soutenir le droit de manifester (…), mais dans le contexte actuel on ne peut pas cautionner que des personnes pensent que c’est correct de ne pas respecter la distanciation physique», a affirmé le ministre de la Santé, Brad Hazzard.

À Melbourne, des milliers de manifestants sans masque ont envahi le centre-ville scandant «liberté!». Certaines personnes ont allumé des fusées de détresse lors du rassemblement devant l’édifice du parlement du Victoria.

Parmi les bannières déployées, l’une indiquait «Ce n’est pas à propos du virus, mais du contrôle de la population par le gouvernement».

Une manifestation en voiture était aussi annoncée à Adelaide, une ville dont la population est aussi en confinement.

En date de vendredi, seulement 15,4% de la population australienne âgée de 16 ans et plus était complètement vaccinée, ayant reçu les deux doses requises contre la COVID-9.

«Nous avons maintenant ce qu’il faut pour administrer un million de doses par semaine», a déclaré le premier ministre Scott Morrison.

Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il va envoyer des milliers de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer à Sydney, où les adultes sont priées de «considérer fortement» celui d’AstraZeneca.