Panne de Rogers: deux audiences d’un comité de la Chambre des communes lundi

OTTAWA — Le Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes tiendra deux audiences lundi au sujet de la panne de Rogers qui a duré plus de 15 heures et laissé des millions de Canadiens dans une incapacité de communication et d’utiliser certains services électroniques.

La panne du 8 juillet a touché les utilisateurs mobiles et Internet de Rogers, a mis hors service des guichets automatiques, fermé le système de paiement Interac et empêché les appels aux services 911 dans certaines villes canadiennes.

Les membres du comité ont tenu une réunion d’urgence le 15 juillet et ont voté à l’unanimité pour ouvrir une enquête sur la panne de Rogers.

Des dirigeants de Rogers, le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne et des représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doivent témoigner. Le comité cherchera des réponses sur la cause de la panne, son effet global et les meilleures pratiques pour éviter de futures pannes et mieux communiquer avec le public lors de telles urgences.

À la suite de la panne, le ministre Champagne a demandé aux principales entreprises de télécommunications du Canada de conclure des ententes sur l’entraide pendant les pannes et un protocole de communication pour mieux informer les Canadiens en cas d’urgence. Cependant, des observateurs du milieu ont appelé à une concurrence accrue dans l’industrie des télécommunications pour atténuer l’impact de futures pannes sur les Canadiens.

Rogers vise une prise de contrôle de Shaw Communications pour 26 milliards $, mais la transaction nécessite notamment l’approbation du Bureau de la concurrence.

Dimanche, Rogers a annoncé des mesures pour améliorer son réseau. Une entente officielle a notamment été conclue avec les autres fournisseurs afin de transférer automatiquement les appels du service d’urgence 911 sur autres réseaux de télécommunication, advenant une panne.

Vendredi dernier, dans un mémoire présenté au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Rogers a dit avoir été incapable d’acheminer des appels de ses clients par l’entremise de ses concurrents au cours de la panne importante, malgré des offres d’assistance de Bell et de Telus.

Le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a indiqué qu’il séparera physiquement ses services sans-fil et Internet pour s’assurer que la clientèle ne subisse plus de panne à la fois des services sans-fil et Internet.

La société canadienne a dit qu’elle s’engageait à investir 10 milliards $ au cours des trois prochaines années pour améliorer ses services.

