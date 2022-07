Panne généralisée chez Rogers: des ennuis un peu partout au Québec

MONTRÉAL — Une panne de réseau généralisée chez Rogers Communications a affecté un bon nombre d’entreprises et d’organisations au Québec, vendredi.

Les services de paiement par Interac et cartes de débit ont notamment été interrompus dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) et à La Ronde.

La SQDC a précisé que les paiements par carte de crédit et argent comptant fonctionnent adéquatement. Le parc d’attractions La Ronde, à Montréal, a pour sa part invité le public à télécharger ou imprimer les billets avant de se rendre au parc.

L’entreprise de télécommunications Cogeco a aussi subi les contrecoups de la panne rapportée par Rogers Communications sur son site web vendredi matin.

«Nous rencontrons actuellement des temps d’attente plus élevés en raison de la panne signalée par Rogers. Nous avons des employés qui travaillent à distance utilisant ce réseau», peut-on lire sur le compte Twitter de Cogeco Québec.

Rogers Communications a fait savoir que le problème touchait à la fois ses clients de services sans fil et à domicile, en plus du soutien téléphonique et le clavardage. La société basée à Toronto ne spécifiait toutefois pas, vendredi matin, ce qui causait la panne.

Le milieu municipal n’a pas non plus été épargné. La Ville de Montréal a mentionné que son système téléphonique 311, qui traite des requêtes citoyennes, était inaccessible.

À Québec, le service de vélopartage a aussi été suspendu, car le réseau de Rogers ne permet plus la connexion des bornes, a indiqué le Réseau de transport de la Capitale.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.