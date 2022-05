Pannes: Hydro-Québec progresse mais les secteurs isolés prendront encore du temps

MORIN-HEIGHTS, Qc — Les équipes d’Hydro-Québec travaillent toujours d’arrache-pied pour redonner la lumière aux abonnés privés d’électricité, mais plus elles avancent, plus le travail prend du temps.

La présidente et chef de la direction de la société d’État, Sophie Brochu, s’est rendue en personne dans la forêt de Morin-Heights, dans Les Laurentides, mercredi, pour constater les dégâts et faire le point avec les médias.

On a ainsi pu apprendre que ce sont pas moins de 500 poteaux et 100 transformateurs qui auront été remplacés d’ici la fin des travaux de rétablissement. Jusqu’ici, quelque 300 poteaux ont été replantés.

Accompagnée du vice-président aux opérations Régis Tellier, Mme Brochu a expliqué que les mêmes travaux qui ont permis de rétablir le service à 2000 ou 3000 abonnés d’un coup sont maintenant requis pour arriver au même résultat pour deux, trois ou quatre clients, puisqu’il s’agit de résidences isolées.

Il restait toujours un peu plus de 80 000 clients privés de service mercredi midi, dont plus de la moitié dans les Laurentides. Lanaudière et l’Outaouais étant les deux autres régions les plus affectées.

Les deux dirigeants se sont dits confiants de pouvoir rétablir le service pour la majorité des clients affectés d’ici la fin de la journée mercredi ou durant la journée de jeudi.

Certaines résidences plus isolées ou plus difficiles d’accès devront toutefois attendre jusqu’à vendredi et même samedi, dans certains cas.