Papa veut, mais pas maman: des parents séparés, divisés sur le retour en classe

MONTRÉAL — Maman veut, mais papa ne veut pas — ou l’inverse: des parents séparés qui ne s’entendent pas font appel aux avocats et aux tribunaux pour que soit tranchée cette difficile question: envoyer ses enfants ou pas lorsque les écoles vont rouvrir pendant la pandémie de la COVID-19?

Le retour en classe et en garderie est prévu pour lundi prochain dans la plupart des régions du Québec, le 19 mai dans certains secteurs de Lanaudière et le 25 mai dans le Grand Montréal.

Le retour n’est pas obligatoire pour les enfants, mais le gouvernement le suggère, notamment pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage.

Or, la question divise.

Et parfois au sein d’une même famille. Ce conflit peut être encore plus difficile lorsque les parents sont séparés.

Les appels à ce sujet s’accumulent, a dit en entrevue Me Érica Gosselin.

Des parents sont pour le retour en classe et d’autres sont contre, dit-elle. «J’ai eu beaucoup d’appels», a confié l’avocate et médiatrice en droit familial qui pratique dans le district judiciaire de Bedford.

L’avocate spécialisée en droit familial, Bianca Vigneault, et son associé, Me Jean-Frédéric St-Amour, ont aussi reçu des appels de parents qui ne s’entendent pas.

Me Vigneault pratique dans les districts judiciaires de Terrebonne et de Joliette, deux endroits où le retour en classe et en service de garde aura lieu le 19 mai.

Elle n’a pas eu à se rendre en cour pour l’instant, mais les appels témoignent d’une inquiétude.

«C’est un casse-tête pour les parents séparés», car il y en a qui ne s’entendent pas du tout, ajoute-t-elle.

Le différend peut toutefois se régler lors d’une séance de médiation familiale, a précisé Me Gosselin. Beaucoup de médiateurs offrent des séances à distance, par visioconférence, en ces temps de pandémie de la COVID-19.

Mais s’il n’y a pas d’entente, il faut aller devant un juge. Ce qui n’est pas facile actuellement, puisque les tribunaux fonctionnent au ralenti. Beaucoup de services ont été suspendus pendant la crise sanitaire.

Au bout du compte, cette question du retour à l’école relève de l’autorité parentale: qui est exercée par les deux parents. Il faut donc l’accord des deux pour que le petit prenne le chemin du retour à l’école lundi, a expliqué Me Gosselin.

«Le critère qui va guider un juge appelé à se pencher sur cette question est le «meilleur intérêt de l’enfant», précise-t-elle.

Le magistrat va évaluer sa santé — l’enfant est-il atteint d’une maladie le rendant plus à risque de contracter la COVID-19? — ainsi que ses capacités scolaires: si l’enfant a des difficultés d’apprentissage, Me Gosselin a souligné qu’elle ne sera pas étonnée qu’un juge penche en faveur d’un retour à l’école.

Mais il y a beaucoup d’autres difficultés vécues par les familles qui peuvent entrer en ligne de compte. Si l’un des parents a des problèmes de santé, par exemple, ou est le proche aidant d’une personne malade.

«Chaque famille est unique», souligne Me Vigneault.

Normalement, les conflits sur l’autorité parentale portent sur le choix de l’école — francophone ou anglophone? Publique ou privée? — ou sur la prise de médicaments par le bambin.

La situation actuelle est évidemment nouvelle.

Dans le cas du retour en classe ou en garderie, Me Gosselin s’attend à du cas par cas.

Comme d’autres avocats, elle attend les premiers jugements à ce sujet pour conseiller les parents québécois.