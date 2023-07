Paralysé après une altercation avec la police, il obtient un règlement de 20 M $

SACRAMENTO, Calif. — Aux États-Unis, un homme du nord de la Californie qui était resté paralysé après avoir été plaqué au sol lors d’un contrôle routier a obtenu un règlement de 20 millions $ US, l’un des plus importants de l’histoire de l’État, ont annoncé les autorités mardi.

Gregory Gross, un vétéran de l’armée qui vit à Yuba City, avait poursuivi le service de police en 2022 après que des policiers eurent utilisé des techniques de «contrainte par la douleur» et exprimé leur incrédulité lorsqu’il avait crié à plusieurs reprises: «Je ne sens plus mes jambes.» Les policiers n’ont également pas pris en considération M. Gross lorsqu’il a dit «Je ne peux pas respirer», alors qu’il était maintenu face contre terre sur la pelouse à l’extérieur d’un hôpital, comme le montre une vidéo publiée par les avocats de M. Gross.

M. Gross est accusé d’avoir conduit en état d’ébriété et d’avoir provoqué une collision à faible vitesse en avril 2020.

Il s’est retrouvé avec une fracture du cou et a subi deux opérations chirurgicales à la colonne vertébrale. Il a déclaré que l’usage de la force par les policiers l’avait rendu incapable de marcher ou de s’occuper de lui-même, et qu’il avait maintenant besoin de soins 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie.

«Nous ne sommes pas contre la police, a déclaré l’avocat Moseley Collins, qui représente M. Gross. Nous sommes pour la police, mais nous sommes contre les brutalités policières lorsqu’elles se produisent.»

Le règlement est l’un des plus importants de l’histoire de la Californie en ce qui concerne les fautes policières. En mai, l’État a accepté de verser 24 millions $ à la famille d’un homme décédé en garde à vue après avoir crié «Je ne peux pas respirer», alors que plusieurs agents le maîtrisaient pour lui faire une prise de sang.

Dans le cadre de ce règlement, Yuba City commencera également à vérifier de manière aléatoire les enregistrements des caméras corporelles des agents et à examiner les incidents liés à l’usage de la force, a déclaré le chef de la police, Brian Baker. Il a présenté ses excuses à M. Gross lors d’une conférence de presse mardi.

«Je pense à vous depuis que cette tragédie a été portée à mon attention, a déclaré M. Baker à M. Gross. Le 12 avril 2020, nous avons manqué notre cible. Et pour cela, M. Gross, je suis désolé.»

M. Gross a déclaré que les réformes de la police sont importantes pour s’assurer que ce qui lui est arrivé ne se reproduise pas. Il fera un don de 20 000$ à la California Peace Officers’ Memorial Foundation (Fondation pour la mémoire des agents de la paix de Californie).

«Je suis heureux qu’ils aient fait quelque chose et qu’ils aient pris la chose au sérieux, a déclaré M. Gross mardi. Je n’arrivais pas à comprendre comment quelqu’un pouvait être en position d’autorité et agir de la sorte et traiter un autre être humain de la sorte.»

Deronda Harris, la compagne de M. Gross depuis 13 ans, a déclaré qu’elle était reconnaissante de voir le règlement finalisé.

«C’est bien de pouvoir enfin tourner la page», a dit Mme Harris à l’Associated Press.

En 2021, M. Gross a également intenté des poursuites séparées contre l’Hôpital Rideout Memorial de Marysville et le Centre médical Davis de l’Université de Californie, alléguant que leurs actions avaient contribué à son état de santé. Me Collins a refusé de commenter l’état d’avancement de ces poursuites, invoquant la confidentialité.

Sur la vidéo de la caméra corporelle de la police fournie par les avocats de M. Gross, on voit un agent tordre les bras de M. Gross, déjà menottés, et l’asseoir de force sur une pelouse. À un moment donné, les agents l’ont plaqué au sol et l’ont maintenu face contre terre alors que M. Gross criait à plusieurs reprises qu’il ne sentait plus ses jambes et qu’il ne pouvait plus respirer.

«M. Gross, nous en avons fini avec vos petits jeux stupides», lui dit un agent.

En septembre 2021, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé une loi interdisant à la police d’utiliser certaines prises face contre terre qui ont entraîné de nombreux décès involontaires. Le projet de loi visait à étendre l’interdiction de l’étranglement dans l’État à la suite du meurtre de George Floyd.