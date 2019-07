Parcs Canada aura une nouvelle installation pour abriter 25 millions d’artefacts

OTTAWA — Parcs Canada construit une nouvelle installation pour abriter 25 millions d’artefacts archéologiques et historiques près d’Ottawa.

Selon l’agence, le bâtiment a été spécialement conçu pour préserver les objets afin que les générations futures puissent en profiter.

La collection comprend de tout, allant d’anciens outils de chasse aux textiles, bien qu’elle inclue essentiellement des fragments de verre ou de céramique qui intéressent surtout les chercheurs.

Une grande partie de la collection de Parcs Canada se trouve actuellement dans six installations à travers le pays, de Winnipeg à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, mais l’agence a déclaré que ces bâtiments ne respectaient plus les normes environnementales ou de sécurité et que les artefacts qu’ils abritent seront transférés dans la capitale.

La nouvelle installation de 8200 mètres carrés offrira des conditions environnementales optimales, assurant ainsi la protection et la conservation de la collection, en plus de permettre un accès plus facile aux chercheurs et au public, a indiqué Parcs Canada.

Le bâtiment sera également construit de manière à minimiser son empreinte environnementale grâce à l’utilisation de techniques de construction écoénergétiques et d’énergies renouvelables.