Parcs Canada récupère au Québec des fossiles retirés illégalement de parcs nationaux

LAKE LOUISE, ALBERTA — Un résidant du Québec a été condamné à une amende de 20 000 $ pour avoir pris 45 fossiles dans trois parcs nationaux des Rocheuses, dont un site de fossiles de renommée internationale.

Parcs Canada indique dans un communiqué de presse que les gardes de parc de Lake Louise, en Alberta, ont obtenu un renseignement d’un membre du public, en 2020, au sujet de fossiles retirés des schistes de Burgess.

Une enquête menée au cours de l’été et de l’automne a mené à l’obtention d’un mandat de perquisition. Les gardes du parc national de la Mauricie et des voies navigables du Québec ont fait équipe avec la police de Longueuil pour perquisitionner dans une résidence privée de la région de Montréal.

Les responsables affirment que la recherche a permis de récupérer 45 fossiles, qui ont été identifiés par un expert du Musée royal de l’Ontario comme provenant de sites des parcs nationaux de Jasper, Yoho et Kootenay.

Ils disent que la plupart des fossiles provenaient de la carrière du canyon Marble, une zone non accessible au public, dans le parc national de Kootenay en Colombie-Britannique.

L’individu, que Parcs Canada n’a pas identifié, a plaidé coupable à deux accusations devant un tribunal de Cranbrook, en Colombie-Britannique, le mois dernier et a dû restituer les fossiles, payer l’amende et purger une peine avec sursis de cinq mois comprenant un couvre-feu. «Il s’agit de l’amende la plus importante à avoir été infligée jusqu’à présent pour l’enlèvement illégal de fossiles des schistes argileux de Burgess. Le montant élevé montre bien la gravité de l’infraction et la grande importance du gisement fossilifère», a déclaré Parcs Canada dans un communiqué, jeudi.

Les schistes de Burgess sont largement connus comme étant l’un des sites fossilifères les plus importants au monde. L’endroit contient des preuves fossiles de certains des premiers animaux qui existaient dans les océans il y a plus de 505 millions d’années et a été désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1980.

Un site fossilifère près du glacier Stanley dans le parc national de Kootenay a été découvert en 1989 par des chercheurs du Musée royal de l’Ontario.

La carrière du canyon Marble a été découverte en 2012 et plus de 10 000 spécimens ont été récupérés sur ce site par des chercheurs.