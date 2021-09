Parité de candidatures: le NPD est le parti qui présente le plus de femmes

MONTRÉAL — C’est le Nouveau parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh qui présente le plus de candidates à l’échelle du pays à l’occasion des élections fédérales.

Le NPD s’approche de la parité pure au Québec: 37 de ses 78 candidats sont des femmes (47 %), tandis que le parti a aussi recruté un candidat qui s’identifie comme non binaire.

Il est à toutes fins pratiques égal avec le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet, qui compte 47 % de candidates dans ses rangs (37 sur 78) au Québec.

«On est clairement dans la zone de parité, s’est récemment félicité M. Blanchet. On a essayé fort d’arriver à 50 %, mais c’est plus difficile de solliciter des candidatures féminines encore aujourd’hui.»

Il ajoute que les candidates du Bloc se présentent dans des comtés considérés comme prenables. Longtemps en politique, les hommes étaient préférés aux femmes dans les circonscriptions les plus faciles à remporter.

«Je vous rassure aussi, ce n’est pas dans des mauvais comtés, si on peut appeler ça de même, a affirmé M. Blanchet. On a vraiment travaillé pour avoir une représentation qui sera conséquente.»

«Nous, on a eu la sensibilité pour la parité et pour la diversité, et on est très fier du fait que ça nous rend très représentatif de la société québécoise», a poursuivi le chef bloquiste.

De son côté, le Parti libéral de Justin Trudeau est parvenu à recruter 33 femmes sur 78 au Québec, ce qui équivaut à 42 % de candidatures féminines.

C’est le Parti conservateur, dirigé par Erin O’Toole, qui ferme la marche: il ne présente que 25 femmes sur 78 candidats dans les circonscriptions québécoises (32 %).

À l’échelle du Canada

La période de candidature ayant pris fin lundi en vue du scrutin du 20 septembre, les néodémocrates ont annoncé présenter 177 femmes sur 338 candidats (52 %).

En comparaison, le Parti libéral du Canada en présente 147, soit 44 %, comparativement au Parti conservateur, qui lui peut compter sur 114 candidatures féminines (34 %) à l’échelle du pays.

«L’équipe libérale a plus de candidats qui sont des femmes, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2, des Noirs ou des Canadiens racisés que dans toute autre campagne de notre histoire», a indiqué jeudi le porte-parole Thierry Bélair.

Aux dernières élections, en 2019, 98 des 338 sièges (29 %) à la Chambre des communes ont été remportés par des femmes, une proportion record.

Toutefois, la cible de 30 % à 35 % établie par la Commission de la condition de la femme des Nations Unies pour assurer une masse critique de femmes à la Chambre des communes n’a toujours pas été atteinte.