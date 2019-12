Paroles d’espoir du pape François lors du message Urbi et Orbi de Noël, à Rome

VATICAN — Le pape François a lancé un message d’espoir mercredi devant des dizaines de milliers de pèlerins et touristes rassemblés à la Place Saint-Pierre, à Rome.

Dans son message de Noël Urbi et Orbi, le souverain pontife a eu des pensées pour les victimes des conflits armés dans le monde. Il a ajouté que la lumière du Christ était plus grande que les ténèbres des conflits économiques, géopolitiques et écologiques.

Le pape s’est attardé au sort du peuple syrien qui demeure incapable d’entrevoir la fin des violences qui ravagent son pays depuis dix ans, de même qu’aux quêtes de paix en Israël, à la grave crise humanitaire au Yémen et aux tensions sociales au Liban, en Irak et au Vénézuela.

Il a aussi offert des prières d’espoir aux peuples africains du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigéria qui sont persécutés à cause de leurs croyances religieuses, et à celui de la République démocratique du Congo, aux prises avec une violence incessante.