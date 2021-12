Parrainer un réfugié afghan: des obstacles et de la frustration

Zahir Alizai est frustré.

Sa famille a fui l’Afghanistan pour le Pakistan voisin plus tôt cette année et il essaie depuis des mois de les faire venir au Canada en tant que réfugiés, mais ses tentatives ont échoué.

Il fait partie des nombreux Canadiens qui tentent de parrainer en privé des proches qui ont quitté l’Afghanistan pour les pays voisins après la prise de Kaboul par les talibans. Mais des règles strictes pour les parrains individuels et des limites sur le nombre de réfugiés que les organisations peuvent faire venir au pays ont pour conséquences que Zahir Alizai et d’autres se sentent découragés.

«J’ai essayé d’être un citoyen respectueux des lois dans ce pays et j’ai travaillé, j’ai payé des impôts… Mais malheureusement quand il y a un besoin, personne n’est là pour m’aider, personne n’est là pour aider les membres de ma famille », a déclaré le Torontois de 40 ans lors d’une récente entrevue.

«Je suis vraiment frustré, vraiment déçu.»

Le gouvernement libéral fédéral a d’abord promis d’installer 20 000 réfugiés afghans, puis a doublé cet engagement à 40 000 au cours de la campagne électorale de septembre.

Les réfugiés peuvent être amenés au Canada par le gouvernement ou par le biais du Programme de parrainage privé de réfugiés, qui permet aux citoyens, aux résidents permanents et à certaines organisations de parrainer de nouveaux arrivants à condition qu’ils puissent soutenir les réfugiés avec les fonds nécessaires pour commencer une vie ici.

Mais les citoyens privés ne peuvent pas parrainer ceux qui n’ont pas le statut de réfugié des Nations Unies dans les pays d’où ils viennent, et les organisations qui parrainent des réfugiés – appelées signataires d’entente de parrainage – ont des plafonds sur le nombre de nouveaux arrivants qu’ils peuvent faire venir.

Dans le cas de Zahir Alizai, sa famille a fui au Pakistan mais ils n’ont pas le statut de réfugié des Nations Unies dans ce pays, ce qui signifie qu’il ne peut pas les parrainer en tant qu’individu. Plusieurs organisations qui ont des accords avec le gouvernement canadien pour parrainer des réfugiés chaque année lui ont dit qu’elles n’avaient pas de places disponibles pour sa famille, a-t-il déclaré.

«Quand je parle à ma sœur ou quand je parle à mon frère et que je vois qu’ils pleurent, la situation est vraiment difficile», a déclaré Zahir Alizai. «Cela m’a vraiment affecté et a affecté toute ma famille.»

La sœur de monsieur Alizai, son mari, leurs trois enfants et son jeune frère ont tous quitté l’Afghanistan par crainte d’être tués par les talibans, car sa sœur était militante et enseignante, a-t-il déclaré.

«Ils n’ont pas pris cette décision facilement. Ils avaient leur propre vie, leur propre famille, je veux dire en termes de maison, voiture, travail, tout, mais ils sont partis», dit-il. « Leur vie était en danger.»

Stephen Watt, cofondateur de Northern Lights Canada, une organisation à but non lucratif qui parraine des réfugiés, a déclaré que le gouvernement fédéral n’avait pas dit s’il renoncerait à l’exigence du statut de réfugié des Nations Unies pour les nouveaux arrivants afghans.

« L’information que nous attendions et espérait tous, qui nous aidera à faire notre travail de parrainage privé de personnes et d’aide aux Afghans à venir au Canada, cette information n’est tout simplement pas disponible », a-t-il déclaré.

Son organisation a demandé le parrainage d’une famille afghane qui n’a pas le statut de réfugié des Nations Unies mais qui possède des cartes de réfugié délivrées par le gouvernement pakistanais il y a environ deux mois.

«Nous venons de postuler et nous espérons que ça marche. Nous ne le saurons pas tant que la candidature sera acceptée ou non acceptée. Et parce que tout le système est lent, il faudra peut-être six mois, un an avant de le savoir» a déclaré Stephen Watt.

Un porte-parole du ministre fédéral de l’Immigration a déclaré que le gouvernement accepte les cartes d’enregistrement des réfugiés délivrées au Pakistan comme preuve du statut de réfugié pour les réfugiés afghans.

Alexander Cohen a déclaré qu’environ 1 000 réfugiés afghans parrainés par le secteur privé sont déjà arrivés au Canada, dont 350 ont atterri à Toronto mardi.

Le gouvernement a alloué 10 places supplémentaires pour les demandes de parrainage à toutes les organisations qui ont des accords avec Ottawa pour faire venir des réfugiés chaque année, et permettra à certaines de ces organisations de parrainer plus de réfugiés dans un avenir proche s’ils sont intéressés et ont la capacité, a déclaré Alexander Cohen, notant que le programme de réinstallation pour les Afghans s’avère plus difficile que les autres.

«Nous n’avons jamais conçu et mis en œuvre un programme d’immigration entièrement nouveau et unique, traité et examiné des milliers de demandes, puis évacué des milliers de ces personnes d’une zone de guerre», a-t-il déclaré. «Il n’y avait pas de manuel de jeu qui pouvait simplement être dépoussiéré.»

Janet Dench, directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, a déclaré que son organisation avait demandé au gouvernement d’abandonner l’exigence d’un document de statut de réfugié des Nations Unies pour ceux qui demandent à être parrainés en tant que réfugiés par des citoyens canadiens et des résidents permanents.

«C’est un très gros obstacle», a-t-elle déclaré.

Janet Dench a déclaré que la situation actuelle est très frustrante pour ceux qui veulent aider les réfugiés afghans à se rendre au Canada et a exhorté le gouvernement à fournir des détails sur ses plans pour le programme de réinstallation, y compris le nombre de réfugiés parrainés qu’il autorisera au secteur privé.

«C’est une situation vraiment désespérée et si vous êtes une ONG ou si vous êtes un parrain privé ou si vous êtes un avocat, tout le monde vous demande : « comment puis-je aider ? », c’est vraiment urgent qu’ils clarifient les choses.»