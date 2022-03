Parti conservateur: la course è la direction compte maintenant 7 candidats

OTTAWA — Deux autres personnes ont fait part sur les réseaux sociaux de leur intention de briguer la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

Il s’agit du député fédéral Scott Aitchison, de la circonscription de Parry Sound—Muskoka, en Ontario, qui a récemment été porte-parole conservateur en matière de Travail. Avant de faire le saut en politique fédérale en 2019, M. Aitchison a été maire de Huntsville pendant cinq ans.

L’autre est un homme d’affaires de la Saskatchewan, Joseph Bourgault, qui milite notamment pour l’élimination de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 et qui s’oppose à la tarification du carbone.

Il y a donc maintenant sept personnes qui ont mentionné leur intention de succéder à Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur.

Les autres sont les députés fédéraux Pierre Poilievre et Leslyn Lewis, le député indépendant provincial de l’Ontario Roman Baber, l’ancien chef du Partri progressiste-conservateur du Canada et ex-premier ministre du Québec Jean Charest et le maire de Brampton en Ontario, Patrick Brown.

Les personnes intéressées à diriger le parti ont jusqu’au 19 avril pour déposer leur candidature. L’identité de la personne gagnante devrait être connue le 10 septembre.