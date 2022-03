Parti conservateur: Qui se présente, qui y songe et qui a exclu de le faire?

OTTAWA — Le 10 septembre étant la date à laquelle le Parti conservateur du Canada aura un nouveau chef, le temps presse pour que les candidats potentiels et leurs équipes se mettent en place. Les aspirants ont jusqu’au 19 avril pour déposer leur candidature et jusqu’au 3 juin pour recueillir des adhésions au parti.

Voici un aperçu de la course jusqu’à présent:

Qui est dans la course?

Pierre Poilievre: Le député de 42 ans de la région d’Ottawa et conservateur bien connu a confirmé sa candidature il y a près d’un mois. Il a commencé à collecter des fonds et à organiser des événements. Il a notamment promis d’abroger la taxe fédérale sur le carbone.

Qui y songe?

Jean Charest: L’ancien premier ministre du Québec qui a dirigé les progressistes-conservateurs fédéraux au milieu des années 1990 envisage de se présenter. Il a récemment organisé une réception pour les députés et les sénateurs à Ottawa et a rencontré plusieurs d’entre eux en tête-à-tête. Il a dit qu’il voulait voir les règles de la course avant de prendre une décision définitive.

Leslyn Lewis: Arrivée troisième dans la course à la direction de 2020, elle annoncerait qu’elle se présente à nouveau la semaine prochaine. La députée ontarienne a récemment envoyé un courriel à ses partisans pour leur demander si elle pouvait compter sur eux si elle décidait de se présenter. Lors de la course en 2020, Mme Lewis avait bénéficié du soutien massif de membres conservateurs sociaux du parti et de membres de l’Ouest canadien.

Scott Aitchison: Il a été élu à deux reprises député ontarien de Parry Sound-Muskoka. Avant cela, il a été maire de Huntsville, en Ontario. Il a confirmé qu’il bâtissait une équipe et aurait plus à dire plus tard la semaine prochaine. Plus récemment, il a été porte-parole conservateur en matière de travail.

Patrick Brown: Le maire de Brampton et ancien chef des progressistes-conservateurs de l’Ontario décidera bientôt s’il se présente ou non. Il a envisagé une candidature et son bureau se dit satisfait de la durée pendant laquelle les règles de course permettront aux candidats d’inscrire des membres.

Roman Baber: Il s’agit d’un député provincial indépendant de l’Ontario que le premier ministre Doug Ford a expulsé du caucus l’année dernière pour s’être prononcé contre les restrictions liées à la COVID-19. Depuis, il s’est prononcé contre les exigences de vaccination et a récemment fait part de ses inquiétudes concernant l’invocation par le gouvernement libéral fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations antigouvernementales et les blocus.

Peter MacKay: Ex-ministre fédéral et chef de l’ancien Parti progressiste-conservateur, il s’est classé deuxième derrière Erin O’Toole en 2020 dans une course que beaucoup pensaient qu’il était susceptible de gagner. En fait, M. MacKay est toujours en train de collecter des fonds pour rembourser ses dettes de la dernière course.

Tasha Kheiriddin: La commentatrice politique et consultante a déclaré qu’elle avait été encouragée à se présenter et qu’elle prenait l’idée au sérieux.

Michael Chong: Le député de longue date de l’Ontario s’est présenté en 2017 et a récemment déclaré qu’il n’avait pas exclu l’idée de participer à la course. Il est porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères.

Qui a exclu de se présenter?

Rona Ambrose: La dernière cheffe par intérim du parti, qui était ministre dans le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper, dit qu’elle ne se présentera pas même si de nombreux conservateurs auraient aimé la voir dans la course.

Brad Wall: L’ancien premier ministre de la Saskatchewan dit qu’il aime la vie dans le secteur privé et qu’il ne reviendra donc pas en politique.

Doug Ford: Le premier ministre de l’Ontario dit que son attention est entièrement accordée à se faire réélire à l’échelle provinciale en juin.

Jason Kenney: Le premier ministre de l’Alberta, ancien député fédéral et ministre de premier plan du gouvernement Harper, dit qu’il ne souhaite pas briguer la direction du Parti conservateur fédéral.