Parti pêcher en kayak, mais un grand requin blanc mord à l’hameçon

FREDERICTON — Rick Austin savait qu’il avait un gros poisson au bout de son hameçon alors que sa canne à pêche pliait et qu’il tirait avec énergie dans son kayak au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, mais il était loin de se douter qu’il venait de capturer un grand requin blanc.

C’était le matin du 30 juillet. L’eau était calme et M. Austin était en kayak au large de Kingsport dans le bassin Minas, qui se jette dans la baie de Fundy. Il cherchait du bar rayé, emportant avec lui ses cannes à pêche avec des appâts.

«Je ne voulais pas aller trop loin parce que c’était la première fois que j’y allais, et j’étais aussi seul», a-t-il affirmé en entrevue mardi depuis son domicile à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse. «Quand je suis arrivé, j’ai jeté l’ancre et tout était parfait. C’était un scénario parfait.»

Après trois heures sans aucune prise, il a décidé de changer son appât, mettant un maquereau vivant sur un crochet en acier inoxydable. «Ce n’était pas très long, juste quelques minutes et ma bobine commence à cliquer», se souvient-il.

Rick Austin, un sergent à la retraite de l’Aviation royale canadienne, a raconté que ses pensées se sont tournées vers le film de 1975 « Jaws » en raison d’une scène dans laquelle la bobine d’un personnage clique alors qu’il se prépare à une grosse prise. «C’est exactement ce que j’ai fait. Cependant, je n’avais aucune idée que c’était un requin – jamais – tout le temps qu’il était là.»

ll a allumé la caméra GoPro sur son chapeau et a commencé à ferrer le poisson.

«C’était une montée d’adrénaline à coup sûr, a-t-il dit en riant. Je pensais sincèrement que c’était un dauphin ou un énorme bar rayé.»

Puis il vit le grand poisson gris qu’il avait accroché nager près de la surface, à quelques pieds de la proue de son kayak. Sur la vidéo qu’il a filmée, on peut l’entendre s’exclamer «Holy Lifting!» et quelques autres mots de choix, avant de décider de couper la ligne.

Par la suite, le requin a nagé autour du kayak avant de finalement décoller. « Mon cœur battait si vite que je ne pouvais rien entendre — les oiseaux et tout le reste — s’ils étaient là, je n’en étais pas du tout conscient, raconte-t-il.

Le docteur Chris Harvey-Clark, vétérinaire à l’Université Dalhousie, a confirmé que l’animal pêché par M. Austin était bel et bien un grand requin blanc. Il a précisé qu’il pouvait être identifié par son profil corporel trapu, sa nageoire dorsale distincte et sa couleur noire sur son sommet. Les autres espèces de requins qui sont similaires dans les eaux de la baie de Fundy sont le requin-taupe commun et le requin-taupe bleu, mais ils sont plus minces et bleuâtres, a-t-il souligné.

Il s’agissait d’un jeune requin, mesurant entre 1,5m et deux mètres de longueur, et pesait probablement entre 45 et 70 kilogrammes, selon lui.

«À cet âge, ils sont un peu comme des chiots. Ils ont des choses surdimensionnées comme leurs nageoires pectorales et leurs nageoires de queue sont en fait plus larges», a expliqué le Dr. Harvey-Clark.

M. Austin a fait la bonne chose en coupant la ligne et en laissant aller l’animal, a-t-il dit.

«Une des choses que vous devez réaliser est que beaucoup d’espèces de requins ont un peu de caractère», a-t-il dit. «Quand vous les hameçonnez, ils reviennent et se vengent. Ils sont tout à fait capables de mesures de représailles… Vous jouez avec des animaux qui sont des prédateurs de pointe dans l’océan», a-t-il expliqué.

Une abondance de nourriture pour les mammifères marins, combinée à des efforts de conservation qui ont aidé les populations, pourrait attirer plus de requins dans les eaux canadiennes, de l’avis du Dr Harvey-Clark.

Rick Austin, âgé de 61 ans, espère que l’animal s’est remis de son épreuve.

«Il a probablement traîné autour de moi pendant un certain temps, ce qui est assez effrayant en soi», a-t-il reconnu. «Puis il a finalement vu quelque chose qu’il voulait vraiment, qui était le maquereau vivant.»