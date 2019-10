ParticipACTION: piètre note aux adultes au bulletin de l’activité physique 2019

TORONTO — L’organisme ParticipACTION décerne la piètre note «D» aux adultes canadiens dans le Bulletin de l’activité physique chez les adultes 2019 publié mardi.

À peine 16 pour cent des adultes respectent les directives nationales recommandant de faire chaque semaine 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à élevée.

Le Bulletin ajoute que 29 pour cent des adultes canadiens sont caractérisés par un mode de vie peu actif et que ceux âgés de 18 à 79 ans sont sédentaires près de 10 heures par jour.

De plus, le temps passé à être sédentaire augmente avec l’âge alors que les adultes âgés de 65 ans et plus représentent une portion de la population plus importante que les jeunes de 15 ans et moins.

ParticipACTION rappelle que l’inactivité physique peut entraîner un risque accru de maladies chroniques, un déclin cognitif, une augmentation des chutes et de l’isolement social chez les personnes âgées.

Nora Johnston, présidente du Comité de recherche du Bulletin de ParticipACTION, rappelle que tout mouvement est bon, à tout âge, particulièrement pour les personnes âgées.