Partielle à l’ÎPÉ: les conservateurs obtiennent un gouvernement majoritaire

CHARLOTTETOWN — Les progressistes-conservateurs au pouvoir à l’Île-du-Prince-Édouard ont remporté une élection partielle cruciale, lundi soir, qui permettra à leur gouvernement minoritaire d’accéder à une mince majorité.

Avec l’élection de Zack Bell dans le district de Charlottetown-Winsloe, les conservateurs auront désormais 14 sièges comparativement aux 13 combinés détenus par les partis d’opposition.

Le premier ministre Dennis King a déclaré que son gouvernement continuerait d’adopter une approche collaborative si les conservateurs formaient une majorité.

Au moment du vote de lundi, les conservateurs avaient 13 sièges, tandis que les verts du chef Peter Bevan-Baker avaient huit sièges et les libéraux sous le chef par intérim Sonny Gallant en avaient cinq.

Aux élections générales de 2019, le candidat conservateur de Charlottetown-Winsloe avait terminé troisième derrière le candidat vert et le libéral l’ayant emporté, Robert Mitchell, qui a démissionné le mois dernier après avoir représenté la circonscription pendant 13 ans.

M. Bell a recueilli un peu plus de 49% des voix, comparativement à 27% pour le candidat du Parti vert Chris van Ouwerkerk, 22% pour le libéral Zac Murphy et 1% pour la néo-démocrate Lynne Thiele.

Près de 40% des électeurs inscrits ont voté pendant trois jours de vote par anticipation pour l’élection partielle, et 5,6% ont voté par correspondance.

En raison de la pandémie de COVID-19, les électeurs ont été invités à porter un masque lors du vote et à se conformer aux protocoles de distanciation physique et de capacité réduite.

Il y avait dans chaque bureau de vote des responsables électoraux portant des équipements de protection individuelle, des barrières de protection en plastique et des postes de désinfection des mains.

De plus, on a demandé aux électeurs de montrer leur pièce d’identité sans la remettre aux responsables électoraux, et chaque électeur devait recevoir un nouveau crayon avec son bulletin de vote.