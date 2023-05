Partielle dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount: Anna Gainey représentera les libéraux

MONTRÉAL — Anna Gainey représentera les libéraux dans l’élection partielle de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, le 19 juin, pour tenter de succéder à Marc Garneau.

Celle qui est directrice générale de la Fondation Gainey, qui soutient des organismes offrant des programmes éducatifs pour les jeunes, a remporté lundi les primaires de son parti.

«Merci, NDG–Westmount, a-t-elle écrit sur Twitter. C’est un véritable honneur d’avoir votre confiance en tant que candidate libérale dans cette importante élection partielle.»

Le Parti libéral du Canada (PLC) a rapidement félicité Mme Gainey. «Leader communautaire dévouée et ancienne présidente du Parti libéral, Anna est prête à représenter avec vigueur les gens de sa communauté à Ottawa», a-t-il dit dans une publication sur Twitter.

Elle tentera de succéder à M. Garneau, un ancien ministre des Affaires étrangères et astronaute, qui a annoncé qu’il quittait ses fonctions en mars après 15 ans en politique.

Mme Gainey a également occupé les fonctions de conseillère politique au sein du ministère de la Défense nationale et du ministère des Anciens Combattants.

Dans cette circonscription, elle croisera notamment le fer avec le comptable conservateur Mathew Kaminski, dont la nomination a aussi été confirmée lundi soir.

«Les citoyens de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount qui travaillent fort méritent un gouvernement qui les priorisera. Seul un gouvernement dirigé par Pierre Poilievre permettra aux Canadiens de reprendre le contrôle de leur vie et ramènera le gros bon sens au parlement», a souligné M. Kaminski dans un communiqué.

M. Kaminski, qui possède une expérience de travail en audit public et en comptabilité d’investissement institutionnel, se décrit comme un «conservateur fiscal qui croit à la transparence et à la responsabilité financière».

«À la prochaine élection, nous voulons offrir une alternative déterminée et crédible pour les Québécois et plus particulièrement pour les citoyens de NDG-Westmount. Mathew sera un fier représentant de sa région dans un futur gouvernement dirigé par Pierre Poilievre», a ajouté le lieutenant conservateur pour le Québec, Pierre Paul-Hus.

Deux candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD) font campagne dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount afin de pouvoir représenter le parti lors des prochaines élections partielles, soit Jean-François Filion, un professeur d’anglais, et Malcolm Lewis-Richmond, un membre du parti de longue date.

Le chef adjoint du Parti vert, Jonathan Pedneault, prévoit aussi de se lancer dans la course dans Notre-Dame-de-Grâce—Westmount.

Ailleurs au pays

Trois autres circonscriptions éliront leurs députés le 19 juin: Oxford, en Ontario, ainsi que Portage–Lisgar et Winnipeg–Centre-Sud, au Manitoba.

Le Parti libéral a fait savoir lundi soir que Ben Carr tentera de succéder à son défunt père, Jim Carr, comme député de Winnipeg–Centre-Sud. L’ancien ministre libéral de la Diversification du commerce international est décédé en décembre 2022.

Kerry Smith et David Hilderley représenteront le PLC respectivement dans Portage–Lisgar et Oxford.

Les électeurs des quatre circonscriptions concernées pourront voter dans leur bureau de vote le jour de l’élection, le 19 juin, ou par anticipation, du 9 au 12 juin. Ils pourront aussi voter dans leur bureau d’Élections Canada en tout temps d’ici le 13 juin, ou par bulletin spécial, en faisant une demande avant le 13 juin à 18h.

Par ailleurs, le député conservateur albertain Bob Benzen a démissionné de son siège dans la circonscription de Calgary Heritage à la fin de l’année dernière. Une élection partielle doit être organisée dans cette circonscription d’ici le 2 juillet pour choisir un nouveau député.